Estefana: 'Hoy toqué la campana, cuando empecé quimios sentía este día tan lejos'

Esta semana Stephany Ruíz, conocida en la escena artística como Estefana, concluyó su tratamiento, quimioterapia, contra el cáncer de mama.

Ruíz se realizó 16 quimioterapias, tratamiento que inició en agosto del año pasado, y finalmente hoy se siente libre de cáncer, tocó la campana.

“Hoy toqué la campana, cuando empecé quimios sentía este día tan lejos, no tenía ni idea de todo lo que me esperaba, no tenía idea que al quedarme sin nada, encontré todo”, escribió Estefana en una reciente publicación.

En un video, que publicó Estefana en Instagram, se ve a la cantante emocionada y muy feliz al tocar la campana, posteriormente abrazó al personal médico que presenció el momento.

Estefana agradeció a las personas que la tomaron de la mano y no la soltaron en ningún momento, a sus familiares y amigos.

“(…) a mi hija por tu amor y tu paciencia, por decirme que no me pusiera pelucas, que me veía más guapa pelona, por defenderme cuando los niños me hacía bullying jaja, siento tanto amor que casi no siento efectos secundarios”, escribió.

“GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, todavía nos queda un camino que recorrer donde vendrán nuevos retos pero hoy me siento libre de cáncer”, finalizó.

Diagnóstico

En agosto de 2021, Estefana reveló su diagnóstico con sus seguidores y desde entonces asumió con “garra y valentía” el desafío y documentó su proceso en las redes sociales.

Quienes estuvieron pendientes del tratamiento y los altibajos de Estefana están felices por su recuperación, aquí algunos de los comentarios.

“Qué felicidad da ver esto”, escribió el youtuber Luisito Comunica; “Dios es bueno siempre. Y tu eres G R A N D E! orgullosa de ti. Eres inspiración mi Stef! Love u!”,comentó Ingrid De Icaza; “Dios te bendiga Stefy... un abrazote! Felicidades”, expresó Roseta Bordanea.

