'La Zambita': 'Tres días tumbada en cama con un malestar que no se lo deseo a nadie'

Celibeth Pimentel, mejor conocida como "La Zambita", le contó a sus seguidores que pasó un susto: Pensó que nuevamente tenía covid-19.

Para fin de año, "La Zambita" se fue a pasar unos días a El Valle de Antón y se empezó a sentir mal.

Dijo en una publicación en su Instagram: "Desde el 31 me siento mal, yo decía que era el frío de El Valle de Antón".

Añadió, tras hacerse una prueba de covid-19: "El que me conoce sabe que ni con aire acondicionado puedo dormir porque eso me jode".

"La Zambita" explicó que en sus 32 años nunca le había dado un resfriado tan fuerte, como el que tiene.

Relató: "Tres días tumbada en cama con un malestar que no se lo deseo a nadie, hoy como pude me levanté, arreglé y me fui hacer la prueba porque decía increíble que me vaya a repetir, pero gracias a Dios es negativo".

La locutora dijo que ya está lista para retornar a su labores en la radio.

"No sé quién más está resfriado, pero no joda qué vaina más fuerte. Ni cuando me dio covid-19 me sentí tan mal", señaló.

Además, hizo hincapié en que, "de hoy en adelante me dirán ridícula, farta lo que sea pero la mascarilla no me la vuelvo a quitar en un lugar aglomerado es que noooo".

"Desde el bendito baile del 29 que fui y que salieron un viaje de contagios mi mente no ha estado en paz y más en saber que por petición de algunas personas que insistían en que uno se quite la mascarilla...", comentó.

