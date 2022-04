Estefana inicia una nueva etapa en su lucha contra el cáncer de mama con sentimientos encontrados

La cantante panameña Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, inicia una nueva etapa en su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que se le diagnosticó en agosto del año pasado.

Ruíz, ganadora de Proyecto Estrella 2004, comenzó este miércoles, 27 de abril, con la ronda de radiación y está nueva etapa del tratamiento le ha generado sentimientos encontrados.

“Hoy empiezo esta siguiente etapa de esta pelea contra el cáncer, hoy empiezo radiaciones y quería hacerlos parte de esto porque muchos de ustedes me han acompañado durante este proceso y han sido como un soporte bien importante y lindo para mi…”, dijo la cantante.

Reconoce que en esta nueva etapa la sensación es muy distinta a la que vivió cuando inició la quimioterapia, la cual afrontó con muchas ganas, todo lo contrario, a lo que siente con la radiación, está en resistencia total.

“No quiero, no me quiero hacer las radiaciones”, confesó Estefana, añadiendo que es consciente de que es lo más responsable, sin embargo, entre lágrimas expresó que no quiere hacerle más daño a su cuerpo.

“Todavía no me recupero de todo lo que me hizo la quimio y no quiero sentirme mal, pero bueno aquí vamos, van a ser 15 radiaciones, una todos los días, gracias por acompañarme y esperemos que esto acabe lo más pronto posible”, concluyó Ruíz.

Ante la crudeza de la situación que está viviendo la panameña, amigos, familiares y seguidores se han solidarizado con ella y le han enviado mensajes de apoyo.

“¡Vamoos negrita! ¡Tú puedes y el universo estamos contigo! ¡te mando apapachos!”, “¡Tú puedes guerrera!”, “Venga chingao… conocemos el proceso… es el sprint final… Con todo” y “Échale mi negrita, estoy acá contigo”, son algunos de los mensajes.

Tratamiento

Stephany Ruíz inició con quimio el 24 de agosto de 2021 y en enero de este año tocó la campana, anunciando que se sentía libre de cáncer.

Finalmente, el 8 de febrero, Ruíz se sometió a una mastectomía doble, una cirugía de reducción de riesgo en las mujeres que tiene una alta probabilidad de padecer cáncer de seno.

