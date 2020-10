Estrenos: Noviembre con 'olor' a Navidad

Como todos los meses, los adeptos de Netflix están a la espera de las novedades que trae esta plataforma de streaming, pues siempre tiene una cinta para cada uno de los gustos.

Para este mes de noviembre no será la excepción, y aunque la lista de estrenos es larga y está muy marcada por el tema navideño, aquí le presentamos algunas de las series, películas y documentales que podrá disfrutar.

Películas

- "Leyenda urbana": Tres estudiantes universitarios no hacen caso a los terribles homicidios parecidos a terroríficas leyendas del campus. Estrena el 1 de noviembre (1998).

- "Operación Feliz Navidad" (2020): Una estricta asistente legislativa se enamora de un generoso piloto cuando busca cerrar su base aérea en el trópico y acabar con su inspiradora tradición navideña. Llega el 5 de noviembre.

- "La citación" (2020): En Nigeria, una alumna brillante arremete contra el cuerpo académico cuando denuncia a un carismático profesor por intento de violación. Basada en hechos reales. Estrena el 6 de noviembre.

- "La Navidad mágica de los Jangle" (2020): Años después de la traición del aprendiz que tanto estimaba, un fabricante de juguetes recupera la sonrisa y la esperanza con ayuda de su nieta, una niña muy curiosa. Estrena el 13 de noviembre.

- "Navidad Extraterrestre" (2020): Extraterrestres intentan robarse la gravedad de la Tierra. Estrena el 20 de noviembre.

- "Dolly Parton: Navidad en la plaza" (2020): La alegría se detiene cuando una mujer de corazón frío intenta vender la tierra de su ciudad natal. Estrena el 23 de noviembre.

- "Crónicas de Navidad: segunda parte" (2020): Un alborotador misterioso amenaza con cancelar la Navidad ¡para siempre! Así que Kate Pierce, que se ha convertido en una adolescente cínica, vuelve a reunirse con Santa. Estrena el 25 de noviembre.

Series

- "Barbie Dreamhouse Adventures" (Temporada 2): Conoce a Barbie y todos sus mejores amigos, como su vecino Ken, en estas animadas aventuras filmadas en la nueva casa de ensueño de su familia. Estrena el 1 de noviembre.

- "La casa de muñecas de Gabby" (Temporada 1): ¡Gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida! Únete a Gabby y a Pandy Patas en esta serie de aventuras animadas. Estrena el 3 de noviembre.

- "Paranormal" (Temporada 1): Un hematólogo escéptico se ve inmerso en una serie de sucesos inexplicables y, de mala gana, se convierte en experto en investigaciones paranormales. Llega el 5 de noviembre.

- "La divertidísima casa de la tía Donna" (Temporada 1): Donna muestra su estilo singularmente absurdo y poco convencional a través de una variedad de bocetos, canciones y personajes eclécticos. Llega el 11 de noviembre

- "El Sr. Navidad decora tu casa" (Temporada 1): El diseñador de interiores Benjamin "Mr. Navidad" Bradley trabaja con un equipo de confianza de" elfos "para ayudar a las familias a transformar sus hogares para las fiestas. Se podrá ver desde el 18 de noviembre.

Documentales

- En este apartado podrán disfrutar: "Felix Lobrecht: Hype" (2020), desde el 3 de noviembre; "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?" (Temporada 1), llega el 5 de noviembre; "We Are the Champions" (Temporada 1), desde el 17 de noviembre; y "Voices of Fire: Unidos por el góspel" (Temporada 1), desde el 20 de noviembre, entre otras.