Exposición 'Encontrarse en el Otro' llega por primera vez a Latinoamérica

La exhibición "Encontrarse en el Otro" del fotógrafo Samuel Fosso, considerado unos de los artistas más importantes de África, llega a Panamá y con esta visita arriba por primera vez Latinoamérica.

Esta muestra se presenta en el país en el marco del año de celebración de los 25 aniversario del Museo del Canal, quien hace posible esta exhibición junto a Casa Santa Ana.

Samuel Fosso es uno de los artistas contemporáneos más importantes de África.

Desde la década de los 70, Fosso se ha enfocado en el autorretrato, transformando su cuerpo para personificar a iconos de la cultura africana, popular e internacional.

La obra de Fosso, tan personal como universal, invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces e identidades y cómo se relacionan con los personajes que admiramos.

Sus fotografías forman parte de prestigiosas colecciones de la talla del Tate, Londres; Centre Georges Pompidou, Paris; Museum of Modern Art, International Center of Photography, The Metropolitan Museum, Nueva York; Moderna Museet, Estocolmo; Deutsche Bank, Frankfurt, entre otros.

Samuel Fosso trabaja en la intersección de fotografía, autorretrato y performance transformando su cuerpo para encontrarse en el otro, examinando la identidad africana a través de sus héroes y estereotipos.

Fosso encarna figuras históricas claves y arquetipos sociales donde demuestra el poder de la fotografía para construir mitos y cuestionar los códigos aceptados de representación e identidad.

Esta muestra fotográfica, que lleva de la introspección personal a las narrativas colectivas a través de 50 años de carrera de Fosso, estará abierta al público hasta el 12 febrero del 2023, en el Museo del Canal en el Casco Antiguo.

“El Museo del Canal busca ser una plataforma de la cultura y el arte en todas sus expresiones y para nosotros es un honor ser la sede de la primera muestra latinoamericana de Samuel Fosso. La exposición temporal dialoga paralelamente con el contenido permanente de nuestro museo, donde exploramos la diversidad e identidad representada en la construcción de la obra que cambió al mundo: el Canal de Panamá”, señaló la directora ejecutiva del Museo, Ana Elizabeth González.

