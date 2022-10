Camila Cabello eliminó las aplicaciones de redes sociales de su celular

Camila Cabello confesó que desinstaló de su celular las aplicaciones de las redes sociales para cuidar su salud mental.

"No es saludable para ninguna persona, para nuestros cerebros, tener tantas opiniones de nosotros todo el tiempo. Si no es alguien que sea cercano a ti y que tú respetas, ¿para qué? No es necesario, es sólo una distracción", aseguró la cantante.

Confesó que parte del movimiento "Positive Body" que busca romper con los estándares de belleza y lograr la inclusión de las personas con sobrepeso o muy delgadas, se lee en una nota de Telemundo.

"Las mujeres cubanas de mi familia tienen curvas y cada vez que me miran dicen que estoy... demasiado flaca, 'que tengo que comer más', y en el mundo americano no soy lo suficiente flaca...", expresó la intérprete de "Habana".

Encuentro con ovnis

Camila Cabello causó sorpresa y entre sus seguidores luego de que confesó haber tenido un encuentro con ovnis y enfatizar que estos seres confiaron en ella.

La famosa se volvió tendencia desde el miércoles 12 de octubre con su visita en el programa "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, pues en este reveló que tuvo un extraño encuentro con ovnis mientras estaba de vacaciones en Chile.'



De acuerdo con el testimonio de la intérprete "Havana", estaba de visita en Torres del Paine junto a sus padres, a quienes les estaba tomando fotos y videos para guardar el momento de esa visita. Sin embargo, cuando estaban revisando las imágenes se percataron de que había algo extraño entre las montañas.

“Estaba tomando fotografías a mis padres. Luego, mi papá comenzó a revisar las diversas fotos y vio a estos dos objetos cuando bajamos la velocidad de estos clips”, comenzó a explicar la famosa. “Chicos, en serio, disminuí la velocidad del video y creo que es probable que hallamos captado un ovni”, enfatizó Cabello.

Por su parte, Jimmy Fallon se encontraba atento al relato de la joven cantante, quien estaba dudosa en mostrar el contenido, pues no quería que los alienígenas se molestaran tras haber “confiado” en ella. “De verdad estaba dudando si mostrarlo acá, porque si los aliens confiaron en mí, por haber estado justo en ese lugar, no quiero que piensen que los estoy explotando en este momento”, dijo.

“Les juro, no es un pájaro, tampoco es un punto del teléfono celular, porque claramente se ve que se mueve desde detrás de la montaña, muy cerca de la cámara. Chicos, de verdad, creo que los aliens confiaron en mí para capturar este momento”, culminó.

