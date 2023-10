Factores de predisposición de la artritis

A medida que se envejece las personas no deberían preocuparse por el deterioro de las rodillas o caderas, ya que quienes desarrollan problemas, no relacionados con traumas o fracturas, en estas áreas principalmente es por algún tipo de desorden estructural o anatómico.

Las personas que tienen un defecto anatómico como pinzamiento de cadera y displasia de cadera (cadera) o piernas arqueadas, rodillas valgas (rodilla) u otras anomalías a nivel estructural tienen una mayor predisposición a desarrollar artritis.

Aquellos que tienen un alineamiento normal o que no tienen problemas anatómicos pueden llevar una vida completamente normal, siendo los más activos posibles sin desarrollar este tipo de afección en las articulaciones.

El Dr. Rafael Sierra, cirujano ortopedista de Mayo Clinic especializado en reconstrucción de rodilla y de cadera, comentó, en una entrevista vía Zoom, que los problemas anatómicos en cadera y rodillas son los predecesores de la artritis.

Hace 30 años todas las artritis se clasificaban como artritis primaria porque se desconocían sus causas, pero en la actualidad se sabe exactamente cuáles son las anomalías estructurales que la están causando, explicó el galeno.

En cuanto se detecta la artrosis o artritis degenerativa el tratamiento inicial es conservador, muchos pacientes con artritis temprana pueden seguir llevando una vida relativamente normal, sin embargo, estarán limitados en las actividades de alto impacto porque son las que más causan daño y dolor.

Sierra manifestó que para reducir los riesgos de padecer artritis se pediría principalmente no ser activos, lo cual reiteró que no es la idea, no se le puede decir a las personas que dejen de practicar las actividades que les gustan, además, tampoco hay medicamentos para prevenir su aparición.

"(..) La verdad es que por eso normalmente lo más importante es conocer cuáles son los síntomas que se relacionan con la artritis o con el daño articular, es simplemente que uno esté alerta de eso y consultar si el dolor persiste después de las actividades", instó el cirujano ortopedista.

Los síntomas relacionados con las artritis son: Dolor que no se va en cadera o rodilla, inflamación y derrame articular.

Por otra parte, los pacientes que tienen artritis lo suficientemente grave como para necesitar un reemplazo articular van decayendo poco a poco en sus actividades diarias como caminar por largos tramos, sentarse por largo tiempo o hacer ejercicio, influyendo negativamente en la calidad de vida.

Datos

La artritis se puede manifestar en la misma proporción tanto en hombre como en mujeres, aunque a edades más tempranas por razones como el aumento en la población joven, el nivel de actividad y porque se está yendo más a consulta por dolores, por lo tanto, se va diagnosticando más temprano a los pacientes.

