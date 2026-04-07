Falleció Jorge Isaac Guevara, una de las voces más queridas y respetadas de la radio

Una de las voces que acompañó generaciones enteras se apagó, hablamos de Jorge Isaac Guevara.

La periodista Viola Guevara, hija del locutor, confirmó su fallecimiento, sin embargo, los detalles de su deceso no se han hecho públicos.

Con una serie de fotografías, que compartió en sus historias de Instagram, Guevara se despidió de su padre: “Vuela alto papá”.

El padre de la periodista deja una “huella firme, auténtica y respetada”, aseguró el locutor Efraín Santiago, que tuvo oportunidad de compartir cabina con Guevara, aprender de él y escuchar sus anécdotas.