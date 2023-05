Famosos que aseguran haber estado con extraterrestres

Aunque usted no lo crea, hay una lista de personas famosas que aseguran haber tenido alguna experiencia con seres de otro planeta: extraterrestres.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la actriz colombiana Sandra Reyes, de la telenovela "Pedro el escamoso", quien aseguró que fue secuestrada por extraterrestres en una nave espacial "hace muchos años".

Reyes dijo al programa "Buen Día": "Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque ¿Quién me iba a creer?"

Y, aunque estas declaraciones hayan dejado con la boca abierta a más de uno, no es la primera vez que un famoso afirma haber tenido este encuentro. La lista es larga, quiénes aparecen en ella. Te contamos.

- Khloé Kardashian: La socialité dijo hace unos años que presenció luces extrañas y un objeto volador que sobrevolaba California. Otras personas también dijeron verlo.

- Dan Aykroyd: El actor ha promovido e investigado la existencia de vida extraterrestre a lo largo de su carrera. Hace ocho años, afirmó haber visto cuatro "construcciones aéreas", incluyendo una que estaba justo encima de él.

- Nick Jonas: En una ocasión contó que vio luces azules peculiares, que después de investigar, descubrió que sus vecinos también habían visto.



- Camila Cabello: En una entrevista con Jimmy Fallon, relató su experiencia con ovnis durante unas vacaciones en familia. Dijo haber logrado capturar objetos voladores con su cámara.

Otras experiencias

Demi Lovato, Olivia Newton-John, Robbie Williams y Miley Cyrus, también dijeron haber tenido contacto con extraterrestres.

