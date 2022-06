Famosos que se han comprometidos más de una vez

El compromiso es el siguiente paso en una relación, pero en el mundo de la farándula hay parejas que no logran llegar al altar e incluso algunos se han comprometido más de una vez.

La lista de celebridades que se han comprometido más de una vez es extensa y en el caso de los famosos latinoamericanos el ranking lo encabeza la "Diva del Bronx", Jennifer López.

Actualmente la intérprete de "El anillo" está comprometida por segunda vez con Ben Affleck y ha portado varios anillos de compromiso, estuvo a punto de casarse por cuarta vez con el beisbolista Alex Rodríguez.

Finalmente, con quien pasará por cuarta vez por el altar será con Affleck, en el pasado estuvo casada con Ojani Noa, su primer esposo, Cris Judd y Marc Anthony, el padre de dos hijos, Max y Emme.

La famosa "Diva del Bronx" no es la única que ha dicho sí al matrimonio, por ello, enumeramos a otras celebridades que se han comprometido más de una vez.

Marc Anthony

El salsero de origen puertorriqueño escogió el día del cumpleaños número 23 de su novia, Nadia Ferreira, con quien tiene poco más de tres meses de relación.

Marc Anthony podría pasar por cuarta vez al altar, anteriormente estuvo casado con Dayanara Torres (4 años), Jennifer López (7 años) y Shannon de Lima (3 años).'



Varias celebridades han tenido una línea del tiempo romántica muy activa y en más de una ocasión han estado a punto de pasar por el altar.



Hay casos en que los famosos han puesto fin a sus matrimonio, sin embargo, no se han dado por vencidas y han estado dispuestas a hacerlo otra vez.

Ariana Grande

Estuvo comprometida con Pete Davidson, actual pareja de Kim Kardashian, luego de unas semanas de noviazgo, sin embargo, cuatro meses después de anunciar el enlace, la relación terminó.

Hoy por hoy la intérprete está casada con el agente inmobiliario Dalton Gómez, le propuso matrimonio en diciembre de 2020, y el pasado, el 15 de mayo, contrajeron nupcias.

Nicky Jam

En más de una ocasión el cantante ha citado la letra de la canción que grabó con Silvestre Dangond, "Cásate conmigo".

Aleska Génesis, Cindy Moreau y Angélica Cruz, son las chicas que le dieron el sí a Nicky Jam y solo una de las propuesta prosperó, se casó con Cruz, en 2017, y poco después se divorciaron.

Ana Bárbara

Desde mediados de 2020, la cantante está comprometida con Ángel Muñoz, con quien mantiene una relación desde el 2014, no obstante, en el pasado ha presumido que muchos hombres han caído a sus pies.

Ana Bárbara ha reconocido que ha recibido varios anillos y según ella, se ha dado el lujo de no devolverlos cuando las relaciones terminaron.

Gwyneth Paltrow

La propietaria de Goop, una empresa de bienestar y estilo de vida, se comprometió por primera vez en 1996, con Brad Pitt y en 2003, lo hizo con Chris Martin, líder de la banda Coldplay y con quien tiene dos hijos; Apple, de 18 años, y Moses, de 16.

En 2018, se comprometió con el productor Brad Falchuk, lo anunciaron en la página de estilo de vida de Paltrow y poco después se casaron, en el presente continúan casados.

Brad Pitt

La estrella de Hollywood ha tenido una línea del tiempo romántica muy activa, estuvo comprometido con Jill Schoelen, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Angelina Jolie, solo con dos de ellas de casó, con Aniston (2000) y Jolie (2014).

