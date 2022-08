Feria Internacional del Libro 2022: Programa para la inauguración de este evento literario

Falta poco para la XVIII edición de la Feria Internacional del Libro (FIL Panamá), la cual se celebrará del 17 al 21 de agosto.

Este evento ferial tendrá como invitado de honor a la Unión Europea y se llevará a cabo en el Megapolis Convention Center.

La FIL Panamá 2022, organizada por la Cámara Panameña del Libro, se reencontrará con asiduos a la lectura, casas editoriales y escritores locales e internacionales.

La agenda es atractiva y habrá actividades para todos los gustos y edades. Por esta razón, les presentamos la agenda de este evento para el día de su inauguración, el 17 de agosto.

Salón Rosa María Britton

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "Mural del clima"- Embajada Unión Europea.

- 10:00 a.m. a 11:00 a.m. "Taller de inducción a la poesía", por Edwin Chacón (Alborada Poética).

- 11:00 a.m. a 12:00 p.m. "La importancia de la participación de la juventud en la democracia", por: Irma Hernández (Feduro).

Salón Carlos Francisco Chagmarín

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "Bioingenería al servicio de la Salud Panameña: Una historia de superhéroes", por Rolando Gittens (Ciencia en Panamá).

- 10:00 a.m. a 11:00 a.m. "Martina y el puente del tiempo", por: Smithsonian Tropical Research Institute.

- 11:00 a.m. a 12:00 p.m. "Astrofotografía: ¿Cómo captar imágenes astronómicas desde un celular? Participa: Dirección Nacional de Ciencias Espaciales (DINACE). Modera: José Gutierrez (UTP).

Salón Amelia denis de Icaza

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "Wanda Díaz y B. o. B. te enseñan cómo reciclar en casa". Por: Sandy Watemberg, Yasmina Rojas de Marea Verde y Nicole Tribaldos de Costa. Recicla (Marea Verde y Costa Recicla)

- 10:00 a.m. a 11:00 a.m. "Taller dibujando en el estilo de manga". Por: Albert Weand (Buco Cómics).

Salón Nicole Garay

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "Refuerzo la historia y la lectura: Participo de una gran aventura". Por: Mitzy Mendieta, Ana Frog y María José Urriola (Patronato de Panamá Viejo). Ministerio de Educación.

- 10:00 a.m. a 11:00 a.m. "La literatura, un camino a la fantasía". Por: Celso Román (Embajada de Colombia).

- 11:00 a.m. a 12:00 p.m. "A jugar y apreder con el Dragón de cola de cartón". Por Esmeralda Pérez Cortés. Participa: Francisco Cortés, Danilo Pérez y Elizabeth Pérez.

- 1:00 p.m. a 2:00 p.m. "Los caminos coloniales de Panamá". Por: Luis Pueyo. Embajada Unión Europea.

- 5:00 p.m. a 6:00 p.m. "Solo en la noche se observan las estrellas". Por: Rose Marie Tapia. Modera: Isabel Méndez (Grupo Lewis).

Salón Gaspar Octavio Hernández

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "La arquitectura de los sueños: Taller de redacción creativa". Por: Jean Paul Vizuete.

- 12:00 p.m. a 1:00 p.m. "La educación STEM y la cultura panameña". Por: María de Lourdes Barrios y equipo UIPP (Universidad Interamericana de Puerto Rico).

- 4:00 p.m a 5:00 p.m. "La Migrante". Por: Laisy Montenegro (Editorial Sin Fronteras).

Rincón cultural

- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. "Las avebnturas de Igarobandur US Ebo". Participan: Daniel Méndez, Rosa García, Jonathan Robinson, Leodomiro Paredes y Naika Patiño. Teatro infantil Guna.

- 11:00 p.m.a 12:00 p.m. "Lolita, una niña a salvo". Por: María Alejandra Guerra y Diana González. Fundación Unidos por la Niñez.

