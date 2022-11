Festival Hayah: Cortometrajes seleccionados para participar en este evento

Ya arrancó la 14 edición del Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá, este se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Las sedes de este festival son Cinépolis Dorado y Hotel Riande Urban, donde aparte de disfrutar de 45 producciones cinematográficas en formato cortometraje y videoclip de todo el mundo, el festival regresará con su espacio de formación académica Hayah Connect.

El festival sigue siendo un espacio creado por la necesidad de propiciar diálogo y reflexión, a la vez que contribuye a seguir formando al público local. Desde su creación ha sido testigo de colaboraciones entre cineastas locales y de numerosos diálogos para reflexionar sobre nuestro propio cine.

Además, continúa creyendo fielmente en el arte cinematográfico como instrumento para impactar nuestra cultura y por eso hace una invitación a todos los interesados a que participen durante todos los días del festival.

Los oganizadores resaltaron que en esta ocasión estarán reflexionando sobre el rumbo del cine, creando identidad y de cómo las nuevas tecnologías convergen en la manera de contar historias.

Complementarán el programa educativo Hayah Connect con un Laboratorio de Desarrollo y gestión de proyectos de Cortometraje que será dictado por la Fundación Colombiana “Algo en Común” y además contará con conferencias y clases gratuitas sobre diferentes oficios del cine.

El Hayah este año colabora con la CIMUF, ya que se estarán presentando algunos cortos con temática de Género en el marco de la Conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujeres 25N, el viernes 25 de noviembre a las 4:30 p.m., en el Teatro Gladys Vidal.

El Jurado Oficial del Festival está compuesto por profesionales del medio cinematográfico, la cultura y la comunicación como: el director de cortometrajes panameño, Haslam Ortega; los directores de fotografía, Christian Bradford y Tomás Cortés; el productor colombiano y director ejecutivo de "Algo en Común", Andrés Felipe Muñoz; la diseñadora de vestuario panameña, Alfa García; el cantautor panameño, Alejandro Lagrotta; la productora venezolana, Gabriela Rodriguez; la comunicadora social y publicista panameña, Gira Nenzen; y la guionista colombiana, Ana Lucía Gurisatti.

En esta edición el Festival reconocerá Premios a los ganadores de las categorías: Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Ficción Internacional, Mejor Cortometraje de Ficción Panameña, Mejor Cortometraje de Nuevos Directores, Mejor Videoclip y Mejor Cortometraje Nacional.

¿Cuáles son los cortometrajes seleccionados para participar del Festival?

Animación

CANECHOS - Christian Henríquez, Alexis Alvarez, Richard Padgett, Ana Mencía, Linda Donaire, Andrea Soriano, Juan Sebastián Avila - Honduras

Holy Holocaust - osi wald, Noa Berman-Herzberg - Israel

MAO LUCKY - Luis Carlos Caballero Arguelles - Panamá

Documental

Behind The Legend - Alberto Serra, Erick Aguirre - Panama

Como Canta el Río - Mabel Guerra - Panamá

Cuerpos Vivos - Andrea Arauz - Honduras

El primer y último fotograma - Alberto Zúñiga - México

Fraude 19 - Jacobo Edmundo Silvera - Panamá

Los Números - Ariel Arauz Barnes - Panamá

Los retratos de mi abuela - Luis Andre Lorenzo - Panama

Memorias del Chagres - Omar Calvo - Panamá

The Beyond - Daniel Maurer - Suiza

Unidos por el amor y el carnaval - Enrique Gabriel Kirchman - Panamá

Ficción nacional

AÍDA - Jaime Newball - Panamá

Frutabomba - Eliana Araúz - Panamá

Ibegwa - Duiren Wagua - Panamá

Recuerda - Alberto Serra - Panamá

Ficción internacional

Amor es el Monstruo - Neto V. Brenes - Costa Rica

BEAR - Nash Edgerton - Australia

Bebé - Cristina Sánchez Salamanca - Colombia

Censor of dream - Leo Berne, Raphaël Rodriguez - France

Electric Bodies - Antoine Janot - France

Estrellas del desierto - Katherina Harder Sacre - Chile

FAIRPLAY - Zoel Aeschbacher - France

Rómulo - Emilio González - Spain

Safe - Ian Barling - Estados Unidos

SAME OLD - Lloyd Lee Choi - Estados Unidos

THE LAST DAY OF PATRIARCHY - Olmo Omerzu - República Checa

THE RIGHT WORDS - Adrian Moyse Dullin - Francia

Todo Incluido - Duván Duque Vargas - Colombia

Too Rough - Sean Lìonadh - Reino Unido

Nuevos directores Panamá

El Zángano - Luis André Lorenzo - Panamá

LÚCIDO - José Andrés Briceño - Panamá

Soy Sasha - Yineth Lopez - Panamá

The Prince Of Saturday Night - Jonathan Rangel - Panamá

Un chico solo en una fiesta. - Enmanuel Martínez Cornó - Panamá

Videoclip

"Maria" - El Mentiroso de la Montanha - Adriano Javier Leon - Argentina, Panamá

Killing Silence - Victor Alberto Ball - Panamá

MIEDO - Roberto Villafane - Panamá

Mientras Todo Pasa - Andrés Campos, Naty Montoya - Costa Rica

Papeles, ballet, mercado y cena - Carlos E Harbar - Panamá

Fuera de competencia

Notas de Vos - Constanza Cardillo, Camila Papiccio - Argentina

Panamá, Tírate un Free - Angel Arturo Corro - Panamá

Prefacio - Jean Paul Vizuete - Argentina, Panamá

Tuesco - Daniel Poler - Estados Unidos, Panamá

