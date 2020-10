Franklyn Robinson: Continúa la polémica por la publicación que compartió sobre Jesús

¡Ay Dios mío! La polémica por la teoría de que Jesús era transexual continúa causando revuelo.

El expresentador del desaparecido programa ‘Suelta el wichi’, Franklyn Robinson fue quien compartió esta información, la cual copió de otra publicación que vio y debido a esto le han llovido las críticas.

Un usuario en Instagram se refirió al tema en un live y detalló que todas las personas deben gozar de respecto y el mismo se exige recíprocamente con respeto. Por lo tanto, espera que Franklyn se retracte de la publicación que realizó en un plazo de 21 días y que la ciudadanía se haga eco del comentario del expresentador.

"Te doy 21 días para que te retractes o vas a saber que el Dios de nosotros es un Dios vivo, de verdad y es infinito en amor... pero cuando su copa de ira se levanta sobre los hijos de desobediencia no hay mano que lo detenga", dijo.

Hasta aquí todo iba bien, la persona que estaba refiriéndose al tema habló sobre la palabra, pero luego las cosas se pusieron feas.

¡Franklyn Robinson, si usted es un mari***, ese es su problema. ¡Respete las creencias y la fe de las personas en el mundo entero!”, expresó está persona.

Adicional, aseguro que por años y generaciones las personas han sido criadas bajo un parámetro que ni Franklyn ni su grupo van a cambiar.

Franklyn Robinson no se quedó callado y respondió se la siguiente manera: “Empezó bien, pero luego se puso más vulgar que los vulgares… Que esa energía la use con vainas que valga la pena, no conmigo. Paz”.

¿Cómo inició la polémica?

En los últimos días el tema de la "unión igualitaria" ha sido tema de debate tanto en las redes sociales como fuera de estas.

Algunos a favor y otros en contra entran en polémica en las redes sociales.

No obstante, siempre hay uno que otro que enciende la llama más fuerte, tal es el caso del expresentador Franklyn Robinson.

Franklyn Robinson publicó un comentario donde mezcló la religión y el tema LGBT. Franklyn Robinson escribió: "Jesús fue concebido sin acto sexual".

Continuó: "Al no haber espermatozoide, nace enteramente de María, por lo que sus cromosomas no pueden ser XY".

"Eso significa que portaba una biología de sexo femenino. Llamándose como varón, nos demuestra que Jesús era trans", culmina el escrito.

Sin emnargo, Franklyn Robinson, dijo que solo fue una información que el copió de una publicación, que él no fue el autor principal de estas palabras.