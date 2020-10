¿Por qué Jerusalén Smith, doctora panameña de origen Guna, está entre las 100 mujeres más poderosas del mundo?

Hace ya unas semanas la revista Forbes había dado a conocer los nombres de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Panamá aparece en esta lista con 17 mujeres que de una manera u otra causan un impacto positivo en la sociedad.

Ingeniería, medicina y cocina, entre otras profesiones, son las áreas que Forbes ha resaltado en Panamá.

¿Quiere recordar quienes son estás mujeres? Aquí le dejamos los nombres.

Natividad Jaén, Pituka Ortega-Heilbron, Aimee Sentmat, Olga Sinclair, Oris Sanjur, Alma Montenegro de Fletcher, Stephanie Murillo, Gina Della Togna, Patricia Velásquez, Cuquita Arias de Calvo, Susana Lau Hou, Dalys, Jeanette Díaz Granados, Gabrielle Briton, Ilya Espino de Marotta, Karla Menocal y Jerusalén Smith, son las mujeres exaltadas.

No obstante, quien ha hecho un poco más de eco en Panamá y en medios internacionales ha sido la Dra. Jerusalén Smith, panameña de origen Guna.

La Dra. se tituló como médico por la Universidad de Panamá y es la primera mujer de etnia indígena Guna en graduarse con honores en la Facultad de Medicina.

Medios como Un Nuevo Día han exaltado la labor de esta panameña en la sociedad.

Como era de esperarse decenas de panameños han apoyado era elección, pues consideran que es totalmente merecido. La consideran una verdadera influencer.

"Felicidades a la doctora, mujer indígena. Universidad de Panamá. Yo también me siento orgullosa para ser panameña"; "Me encantaaaaa que buen ejemplooo aqui es donde me doy cuenta que si hay esperanzas en nuestros niños, niñas y adolescentes de areas vulnerables. Viva Panamá felicidades Jerusalen!!!"; y "Que Orgullo para Panamá... Felicidades Dra. JERUSALEM", son algunos de los comentarios que dejaron en elm video de Un Nuevo Día.