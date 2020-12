Franklyn Robinson: 'Si este año no tiene para el jamón o pavo, no debería preocuparse, agradezca que tenga salud'

Para nadie es un secreto que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la vida de miles de personas no solo en Panamá, sino en el mundo.

En medio de las fiestas de fin de año, muchas familias panameñas han mostrado su preocupación porque no tienen dinero para comprar la tradicional cena de Navidad.

No obstante, hay quienes les envían un mensaje de que lo más importante, en estas circunstancias en la que vive el país, es la salud.

Uno de ellos es Franklyn Robinson, quien publicó un mensaje por esta línea.

El expresentador de televisión escribió: “Si este año no tiene para el jamón o pavo, no debería preocuparse, agradezca que tenga salud”.

Junto a esta imagen con este texto comentó: “En vez de preocuparse por Jamón y Pavo, enfóquese en intentar una y otra vez diversas formas de ser independiente”.

Añadió: “Así en los próximos años y con vida, no dependerá de terceros para tener su Jamón y Pavo en casa”.

Esta publicación ha generado todo tipo de comentarios, a favor del expresentador.

“Peor que eso, gente preocupada por la ropa para las fiestas de fin de año y no tienen para la cena de navidad”; “Pero ya verás que le van armar protestas al gobierno si no los dan”; y “La navidad y el año nuevo no es pavo y jamón, es familia, unión, amor y lo más importante salud”, fueron algunos de ellos.

En Panamá, de acuerdo al último informe de casos de coronavirus, hubo 2,422 casos nuevos.