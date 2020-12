Frida Sofía responde a su abuelo Enrique Guzmán: 'No sé para qué habla de mí si tanto me odia'

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, siempre ha dado de qué hablar por sus constantes peleas con su madre.

Es una guerra que parece no tener fin. De hecho, desde el año pasado, Frida Sofía, también ha estado envuelta entre dimes y diretes con su abuelo, Enrique Guzmán.

Precisamente, fue sobre este que hizo unas fuertes declaraciones, o por decir mejor, le dio una fuerte respuesta al papá de su progenitora.

¿Qué ocurrió? Frida Sofía respondió a la negativa que externó su abuelo Enrique Guzmán de trabajar con ella y a sus comportamientos: “A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasido”.

Lo que pasa es que Enrique Guzmán fue cuestionado sobre el progreso de su relación con su nieta, con quien ha tenido varios desencuentros por diferentes puntos de vista y hasta el intercambio de declaraciones en los medios de comunicación, a raíz de que la joven ha revelado en más de una ocasión episodios lastimosos de su vida, de los cuales hace responsable a su mamá, se lee en una nota de Infobae.

En esta ocasión, Enrique Guzmán dijo: "Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos ‘beeps’. Es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla".

Lo más fuerte de esta declaración, que concedió previo a su concierto el próximo 26 de diciembre, fue cuando le consultaron si haría un dúo con su nieta: “Para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”.

A raíz de esto, su nieta respondió en Chisme No Like. Frida Sofía fue reconoció el talento de los Guzmán, pero no quiere tenerlos cerca por un largo tiempo: “A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasido, han mentido y eso queda en ellos”.

Incluso comentó que las groserías que sabe las aprendió de su entorno familiar, del cual solo ha recibido rechazos, ataques y conductas inapropiadas.

Frida Sofía resaltó: “No hay comunicación, entonces que diga que no quiere cantar conmigo me viene y me va, porque yo a él no quiero ni verlo, mucho menos cantar”.

“Que diga que no canto, está bien, no me importa. Yo sé que es mi pasión, sé que sí canto, sé que no he demostrado mi potencial, pero porque me ha tocado salir adelante sola en esto de mi carrera musical”, añadió.

Además, le envió un mensaje a su abuelo: “Mucha gente se burla pero no me daré por vencida jamás. Su opinión ya no tiene importancia, en realidad no sé para qué habla de mí si tanto me odia y nada, le deseo lo mejor, que le vaya súper bien en todos sus proyectos y yo en lo mío”.

