Frida Sofía responde a su abuelo: Fue 'algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo'

“Degenerado” y “pobre de corazón”, así llampo Frida Sofía a su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que éste reapareciera en público para defenderse de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Versión impresa

La hija de Alejandra Guzmán envío un fuerte y contundente mensaje, después de que su abuelo negara haberla tocado cuando apenas era una niña y es que el cantante se posicionó sobre las crudas denuncias en su contra en Ventaneando.

De hecho, desde su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía lamentó que algunos programas de espectáculos que retomaron su caso han decidido hacerlo desde una perspectiva “cínica y morbosa” para generar, de acuerdo con la influencer y cantante, un mayor rating.

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ‘por qué lo haces público’, ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ‘mi familia’ pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí", dijo.

"He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen”, escribió Frida Sofia desde sus historias en la plataforma digital.

Frida Sofía aseguró que después de que habló sobre el abuso que vivió, se siente más tranquila y en paz, se lee en un reporte de Infobae.

Además, calificó a su presunto agresor sexual de “degenerado” por haber mentido públicamente al negar el abuso que supuestamente perpetró desde hace más de 20 años.

“Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo. Pero es un demonio menos, una libertad inexplicable, que hagan un circo de mi vida no es novedad y menos mentira. De lo que sí soy culpable es de haberme quedado callada", escribió.

VEA TAMBIEN: José José: Abogado de Sarita Sosa rechaza el testamento de 'El Príncipe de la canción'

Añadió: "El cinismo y morbo de algunos programas es lo que lamentablemente les genera rating”, escribió.

Finalmente, Frida Sofía extendió su apoyo a otras víctimas de abuso sexual y aseguró que “quiero poder ayudar a mujeres y a hombres que han pasado por lo mismo, porque sólo ellos entienden el infierno que callamos. A veces por miedo, a veces por humillación, y a veces por amor al agresor”.