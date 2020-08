Fundación Ni Uno Más cancela conversatorio sobre 'bullying' denominado 'Un poco de todo'

Bien dicen que de las cosas malas que nos ocurren se debe sacar siempre lo positivo.

En este sentido, hace algunos días se estuvo hablando sobre el bullying en las redes sociales, debido a un conversatorio que se iba a realizar sobre el tema con un grupo de panelista muy selecto.

La conformación del grupo de panelistas causó mucho ruido en las redes sociales. Sin embargo, el movimiento ‘Ni Uno Más’, quienes organizaban el conversatorio, suspendió el evento.

“Por motivos de fuerza mayor, el conversatorio “Un poco de todo”, que se daría este sábado, ha sido cancelado”, “Seguiremos, como hasta ahora, en nuestra incansable labor de prevenir e intervenir el acoso escolar, impactando positivamente en la vida de miles de jóvenes panameños”, anunció el movimiento.

Ante las circunstancias el movimiento reafirma su compromiso contra el bullying, lo cual vienen haciendo desde el 2018.

“Lo que buscamos es un ambiente de aceptación y valores humanos. En vista que el acoso escolar es un tema del que se está hablando en las redes sociales, los invitamos a que tomen acción y nos ayuden a sanar heridas en los acosadores y víctimas. Si bien se está hablando del tema, es una oportunidad para ponernos manos a la obra y compartir información verídica sobre el acoso escolar”, detalló el movimiento.

“Sigue realizando esta importante labor, Moisés. Con la meta clara, este comunicado deja en evidencia la humildad del proyecto, su capacidad de escuchar y sus deseos de seguir desaprendiendo y reaprendiendo. A ti y a todo el equipo de @niunomaspanama: sigan así”.

“Ustedes haciendo lo mejor SIEMPRE, aunque no todo salga lineal. Intentan dar un gran mensaje de prevención como nadie. Los recordaré siempre por eso. Corazón blanco. Gracias por el espacio, por ser ejemplos.”.

“Qué lástima. No desistan, sigan con esta iniciativa y ojalá puedan realizar la actividad más adelante”, “No me lo pierdo cuando tiren la nueva fecha”, son algunos de los comentarios en el post de la cancelación del evento.

"Disponemos del sitio web www.cuentanostuhistoria.com como espacio seguro para que las víctimas hablen con embajadores anti-bullying o psicólogos del movimiento. Por último, seguimos trabajando en diferentes proyectos incluyendo charlas y capacitaciones en las semanas por venir. Esperamos que sean parte y nos sigan ayudando a transmitir el no al bullying de manera positiva.", añadió Ni Uno Más

