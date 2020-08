Netflix: 'Lucifer' pisa fuerte

Cada mes la plataforma de streaming, Netflix, publica los atractivos estrenos que le ofrecerá a sus adeptos. No obstante, algunas son más esperadas que otras, tal es el caso de "Lucifer", quien estrena su temporada 5.

Son muchos los comentarios que se han venido observando en redes sociales sobre esta historia de un diablo (Tom Ellis) muy singular.

"Aburrido de ser amo del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles (Estados Unidos) donde abre un club nocturno y se relaciona con una detective de homicidios", es lo que se puede leer en la reseña que publica Netflix en su sitio web.

Él quiere saber cómo es el día a día de los mortales. Allá se halla de frente con el alcohol, las mujeres y la música. Una vida llena de desenfreno.

Sin embargo, la vida de Lucifer cambia de momento cuando asesinan a una mujer cerca de su club y él quiere buscar justicia. Aquí arrancará una aventura.

"Lucifer" es una producción original de Netflix es de género fantasía y ha causado muy buena impresión entre los usuarios.

Esta producción se podrá ver desde el viernes 21 de agosto.

Dato

"Lucifer" se basa en los personajes del comic "The Sandman" (DC Comics), creada por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg, y ha adquirido muy buena repercusión entre el público, se lee en spoiler.bolavip.com

Actor

El episodio piloto de "Lucifer" se emitió por primera vez en 2016 y desde ese entonces Tom Ellis ha interpretado el papel de diablo.

No obstante, se había corrido el rumor de que para esta temporada no se le vería, pero ya sabemos que no será así, pues Ellis vuelve a deleitar a sus fanes.

the proof is in the pudding pic.twitter.com/1xDxLmJN14— Lucifer (@LuciferNetflix) August 19, 2020

