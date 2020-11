Galilea Montijo habla de las secuelas que le dejó la COVID-19

Galilea Montijo ya está de regresó en el programa "Hoy", tras quebrantes de salud a causa de la COVID-19.

Montijo contó que pasó unos días con síntomas por la enfermedad que le fue diagnosticada hace unas semanas y ahora tiene secuelas leves que no le impiden continuar con su vida normal resaltando las medidas impuestas por las autoridades.

La presentadora contó que aún tiene problemas para respirar, pero ya fue dada de alta y sus análisis resultaron negativos al virus.

Dijo: "Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien".

En un video publicado en el canal del periodista Edén Dorantes en YouTube dijo: “Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho qué ver... Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado”.

También resaltó que lo que sí sufrió fue de angustias referentes a la enfermedad.

Sobre esto dijo: “Te dan muchas angustias en la noche, de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien. Es un bicho que desgraciadamente asociamos con la muerte y esas angustias te dan en la noche".

"Entonces es lo importante de estar bien con la vida, con el mundo", añadió.

Aseguró que ni su hijo ni esposo, el ex deportista y empresario, Fernando Reina Iglesias, presentaron ningún padecimiento referente al coronavirus, se lee en Infobae.

También destacó que buscó continuar con sus actividades desde su casa para que su estado de ánimo no decayera.

“Traté de hacer cosas en la casa. Esta es una enfermedad psicológica, a parte de que te sientes mal, psicológicamente sí te afecta, entonces traté de no estar todo el día en la cama; cuando tenía energía me levantaba y hacía cosas en la casa, con el niño”, comentó.