Gisela Tuñón, entre adeptos y detractores por opinar sobre el código de vestimenta en los noticieros

La expresentadora de televisión y periodista Gisela Tuñón ha iniciado el debate de cómo se deben vestir las presentadoras en los noticieros.

“Vestidos de fiesta apretados en noticiero” y “En buen panameño: ‘refajadas’. La elegancia no aprieta”, fueron los tuits que iniciaron el debate.

Algunos usuarios en la red social se mostraron de acuerdo con Tuñón. “Percepción de un relajamiento en el vestir de las periodistas (algunas) y ausencia de asesorías. No sé”, “Sabes que he estado observando que últimamente hay 0 dress code. Se ponen lo que se les ocurre y a cualquier hora” y “Todos los días me pregunto lo mismo. ¿Por qué las mujeres no visten elegantes, como antes? Los hombres por lo menos, mantienen el buen vestir”, comentaron.

Otros indicaban que estaban de acuerdo con el planteamiento de la expresentadora, sin embargo, bajo el argumento de que supuestamente estaba criticando el cuerpo de otras mujeres cambiaron de opinión.

“Señora Gisela, entre a su tweet estando de acuerdo y salí en desacuerdo cuando leí sus respuestas, ya que paso a hablar del dress code a hablar del cuerpo de otra mujer, detestable”, escribió una usuaria.

De acuerdo a Gisela Tuñón, simplemente está estableciendo una diferencia de cómo se ve un cuerpo voluptuoso con un vestido ajustado en pantalla y cómo se ve uno delgado, el primero “puede verse vulgar” y el segundo “distinto”.

A medida que se iban intercambiando las opiniones empezaron a relucir nombres, Birna Julissa Quintero y Delia Muñoz. “Sean directos y dejen las intrigas. Le molesta Delia Muñoz....hablen con nombre y no generalicen”, tuiteó una usuaria.

Sobre a quienes iba dirigida el tema de la vestimenta Gisela Tuñón lo aclaró: “Ni es intriga ni me refiero a una sola persona; además, la culpa no es de ellas sino del inexistente control de calidad en pantalla. Atrevido”.

La expresentadora compartió hasta algunos ejemplos de vestuarios de algunas presentadoras de noticieros. “Al final, no cuestiono gustos sino el control de calidad en cada canal. Si se establece un dress code, se deja claro qué sí y qué no. Si se deja abierto al gusto de cada una, seguirá siendo un carnaval porque cada quien tiene su gusto y personalidad incuestionables”, expresó.

Por otra parte, algunos consideran que Tuñón no tiene criterio para opinar, pues en el pasado supuestamente hacía lo mismo que ahora critica.

“Ah, pero si alguien le critica su look y su aspecto entonces hay problema”, “Y ella cuando iba con los apretados y trajes cortos quién le decía algo”, “Y cuando Gisela salía en programas de tele igual que las otras refajadas y sexy… no estoy entendiendo la doble moral”, son algunos de los comentarios.

