Globos de Oro, la gala será esta noche: ¿Qué debe saber de esta ceremonia?

El gran día de la entrega de los Globos de Oro llegó. Esta noche se conocerá a los ganadores de estos galardones.

Los lugares que acogen esta gala ya están listos, el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, será una de ellas. La otra será The Rainbow Room, en el Rockefeller Center de Nueva York.

¿Qué se debe saber de esta gala?

A raíz de la pandemia la ceremonia será virtual, por esta razón, y a la conveniencia de no reunir a muchas personas u obligarlas a estar en el mismo punto, la organización ha dispuesto que la gala tenga una doble sede, las antes mencionadas.

La ceremonia se dará inició en horas de la noche llegando hasta la madrugada del 1 de marzo. Como el evento de este año tiene doble sede, una en la costa Este y otra en la Oeste, su hora oficial de inicio es, respectivamente, las 17:00 ET (Eastern Time) y las 20:00 PT (Pacific Time).

Tina Fay y Amy Phoeler tomaron son el reemplazo de un Ricky Gervais que no consiguió conectar con el público en sus últimos intentos, y desde entonces han cosechado muy buenas críticas.

Debido al formato especial de este año, Tina Fay se conectará desde Nueva York mientras que Amy Phoeler estará en Los Ángeles.

En Latinoamérica será retransmitida por TNT y en Estados Unidos por la NBC.

Posibles ganadoras

La película "Nomadland" puede acabar siendo la gran triunfadora en el apartado cinematográfico, siendo una fuerte candidata a Mejor drama, Mejor director y Mejor actriz protagonista.

No obstante, en la sección de series, "Gambito de dama" y "The Crown" parten con ventaja entre las series, aunque "Ozark" y 'The Mandalorean' vienen pisando fuerte.

¿Quiénes serán las triunfadoras? Esta noche se sabrá quienes vencerán y quienes serán derrotadas.