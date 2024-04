Gracie Bon habló sobre los polémicos auxilios económicos

Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, se refirió a la polémica de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), sin embargo, a algunos no les pareció que utilizara este tema para promocionarse.

Bon puso en contexto a sus seguidores en TikTok y describió el escandálo como impactante y por ello, está sorprendida.

Expresó que la gente la pone a ella como lo peor, la critican y la pintan como una mala influencia, sin embargo, se enorgullece de no estar robando ni ser corrupta, en alusión a los que han recibido recursos de la institución.

A pesar de no formar parte del "problema", de generar empleos y emprender por su cuenta, no comprende por qué la critican. Afirmó que no solo son los comentarios negativos, también la insultan y hasta le han deseado la muerte.

"Mientras tanto, adivinen, la gente está sacando auxilios económicos por todos lados... que tristeza, de verdad, ¿en qué país vivimos?", expresó Bon.

Asimismo, no entiende por qué solo los que tienen apellidos rimbombantes son los que pueden crecer y las personas no se apoyan entre sí.

"(...) A pero, entonces tú los ves apoyando a otras tipas que salen en Internet, entonces apoyen a lo nacional chico, apoyen a lo nacional", expresó.

Bon no ha sido la única creadora de OnlyFans en referirse al escándalo de los auxilios, Yaneth Marín también lo hizo, dijo que se enorgullece de no ser parte de los beneficiarios del polémico programa.

"Enseño el rabo, pero al menos no estoy dentro de los 4,900 auxiliados, chao", escribió Marín.

Contexto

El escándalo por los auxilios económicos estuvo latente durante los últimos meses, pero la polémica se reavivó luego de que La Prensa publicó una base de datos de los beneficiarios de este programa.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En la lista, de más de 4 mil beneficiarios, hay personas que recibieron hasta $200 mil, de los cuales varios son allegados a figuras políticas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!