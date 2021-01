Hailey Bieber aclara que no es una mala persona, los internautas la señalan como una 'falsa cristiana'

La esposa de Justin Bieber, es una de las pocas estrellas que no se ha descarrilado, pero casi todos los internautas intentan tildarla de mala.

Pero, Hailey Bieber no se deja, pues en un intento por salvar su reputación, la cantante respondió para aclarar las cosas, se lee en La Botana.

Habló de esto en una entrevista en el podcast de Graham, Pretty Big Deal. Se defendió de la etiqueta de "falsa cristiana" y dijo: "Definitivamente no era una adolescente loca. Yo también fui educada en casa, así que no me metí en ningún problema". "Quizás tomé un sorbo de vodka cuando tenía 16 años en el sótano de un amigo. Y eso fue extremo para mí".

Aunque se ha separado de la congregación de sus padres, continúa practicando la religión. "Una cosa con la que luché, con fe, fue la culpa", dijo.

Añadió: "Si hago esto, Dios se enojara conmigo".

"En mi hogar, no creo que mis padres quisieran hacerlo, pero se sentía como un cristianismo basado en el miedo … Al mismo tiempo, la Biblia tiene mucho que ver con el perdón”, dijo también.

Por estos días, la esposa de Justin Bieber acaparó miradas por un vestido.'



Sí, Hailey Bieber, lució un impresionante minivestido de Saint Laurent para dar la bienvenida al 2021 junto a su esposo, el cantante Justin Bieber.

La modelo de 24 años brilló con esta pieza de escote corazón y tejido georgette de seda fruncida de Anthony Vaccarello, se lee en medios internacionales.