Historias que llegarán este fin de año

Si eres amante de las series, tal vez te pueda interesar lo que trae HBO Max, para fin de año. La plataforma ya dio algunos adelantos de las historias que podrán disfrutar para diciembre.

Los usuarios podrán encontrar los siguientes títulos que seguramente provocarán en ellos todo tipo de emociones y los harán adentrarse en una amplia variedad de géneros para disfrutar en cualquier momento.

Una comedia romántica estadounidense basada en hechos reales en la que una mujer, interpretada por Lucy Hale, al ser considerada pornófoba hace hasta lo inimaginable por demostrar que es más arriesgada y liberal de lo que su novio cree.

La búsqueda desesperada por recuperar el amor la lleva a un torbellino de aventuras y un viaje de autodescubrimiento y amistad.

Una producción de origen Argentino, cuenta el drama en el que el protagonista (Leonardo Sbaraglia) se enfrenta con el reto de criar una hija adolescente que busca emanciparse (Miranda de la Serna), lo que genera un punto de inflexión en su vida.

Tan sólo un verano bastará para que ambos reflexionen sobre la conexión que los une, y el vínculo que existe entre padre e hija.

Desde la península ibérica llega este romance Español. Una trama en la que una practicante de periodismo encuentra la historia que podría cambiar su profesión de por vida en un viejo obituario de 1958. Amor, amistad, encuentros y traición permean esta historia.'

"Las nuevas producciones de Particular Crowd, el sello de películas originales de WarnerMedia Latin America, son sumamente importantes para la oferta de contenido de HBO Max. Con este producto llegamos a todos los rincones y públicos, tanto locales como alrededor del mundo, gracias a un abanico de temáticas con las que los fanes se identifican y encuentran lo que más les gusta con gran calidad", mencionó Peter Bevan, Head of Particular Crowd.