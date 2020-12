Hogar: Un paraíso para esta navidad

Pueda que este 2020, la Navidad haya perdido un poco de esa magia que la caracterizaba, gracias a la pandemia del nuevo coronavirus.

No obstante, hay quienes si se han tomado el tiempo de adornar sus hogares con motivos navideños. No deben perder la alegría, el optimismo y sobretodo, las ganas de brindar por las cosas buenas que puede traer el 2021.

Por eso, para ellos y para los que no se han decidido, aquí le traemos algunos tips para convertir su hogar en el lugar perfecto esta Navidad.

- Entrada: Las decoraciones pueden empezar desde la entrada de su casa, no es necesario algo tan ostentoso, lo que importa es el buen gusto. Podrían optar por una corona en la puerta o un cartel que proclame esperanza y fe, sugieren desde Daikin.

- Mesa: Elige tu mejor mantel, busca un tutorial a la altura y proponte preparar la mejor mesa de tu vida. Si hay pequeños en la casa, pide su ayuda, para ellos será divertido. Que no falte un espectacular centro de mesa, busca velas. Además, pueden buscar velas e indica de una manera creativa dónde se sentará cada uno.

- Menú: Si es un año diferente, que lo sea en todos los sentidos. Sáltate la rutina e intenta algo nuevo. Una ensalada que nunca hayas hecho o tal vez un postre. De hecho, pueden inventarse un trago y colocarle el nombre de la familia.

- Música: A pesar de que hay tristeza por la situación, no debe faltar la música de Navidad. Ten listo un playlist con las esenciales. Incluye "All I Want For Christmas Is You" y "Feliz Navidad", por supuesto.



Ya sea para solo para ustedes o para unos pocos de la familia, no olvides decorar la entrada de la casa. No importa el tamaño, sino el buen gusto. Es muy especial que desde que tus exclusivos invitados se acerquen a la puerta sepan que será una noche especial. ¿Qué tal una corona en la puerta o un cartel?

- Atuendo: Aunque no haya tantos invitados vístese para una gran celebración. Si no puede estrenar algo, escoge tu mejor gala. Deben tomarse el tiempo para lucir espectacular y deslumbrar aunque sea a su familia.

- Ambiente: La casa debe tener un ambiente con óptima calidad del aire, para eso es importante tener limpios los filtros de tu aire y ventilar la casa si cocinaste durante todo el día. Además, recomienda poner el aire entre los 23 C° y 24 C°, dicen desde Daikin.

Pero antes de estos consejos deben estar claros de que no están permitidas las reuniones con más de 10 personas.