Humberto Zurita: 'Creo profundamente en el amor de la familia'

Epifanio Vargas ("La Reina del Sur"), Benedicto García ("La querida del Centauro") y el Dr. Francisco Riquer ("Al filo de la muerte"), son algunos de los personajes que Humberto Zurita a interpretado y posiblemente los más recordados por el público, pues han dejado en evidencia la capacidad actoral del histrión, productor y director de cine.

Vargas y García, apodado "El centauro", son personajes despiadados, pero Zurita no solo ha interpretado villanos, en "Al filo de la muerte" le dio vida al Dr. Riquer, un médico que destacó por su ética, integridad y pasión por su profesión, y en la actualidad, lo podemos ver como Ramiro Rivera en la comedia romántica "100 días para enamorarnos".

En una conversación con Panamá América, Zurita comentó que la oportunidad para darle vida a Rivera se la presentó Marcos Santana, productor y creativo de medios, durante una promoción de la "La Reina del Sur" poco después de la muerte de su esposa Christian Bach, en 2019.

"(…) mi mujer acababa de morir y yo estaba haciendo una presentación de la reina y ahí fue que me invitaron a ser parte de este proyecto, ellos con el cariño que me tienen pienso yo, pues querían que me ocupara, que trabajara en algo…", narra Zurita.

Luego continuó diciendo: "Marcos se me acercó y me dijo 'mira tengo un personaje para ti, a lo mejor no te va tan bien'… Me dijo 'esto es una comedia, el personaje es el abuelo de una niña de 18 años' y yo le dije 'cómo que el abuelo', jajaja…".

Zurita, de 67 años, está feliz de haberle dado vida a este personaje en "100 días para enamorarnos", actualmente en emisión por Telemundo Internacional, y cree que su motor y razón de ser es el amor.

Mientras describía a su personaje Zurita confesó que cree profundamente en el amor de familia, también cree firmemente en que este sentimiento se puede renovar y que los problemas nos unen en lugar de separarnos.

Al consultar sobre qué sería lo más loco que una persona podría hacer para salvar su matrimonio, Zurita respondió lo siguiente: "No sé la verdad, depende de qué esté salvando el matrimonio, qué haya ocurrido con eso, no sé si en este caso fue una infidelidad, etc. Pero yo creo que lo más loco es el amor, el amor te vuelve ciego, te hace hacer cosas que quizá no harías si no estuvieras enamorado".

Comedia

"100 días para enamorarnos" es una historia de una pareja que intenta salvar su matrimonio, se dan un espacio de 100 días y al término del tiempo evaluarán si continúan juntos o se separan.

La comedia es un remake de "100 días para enamorarse", de la cadena argentina Telefé, cuenta con 57 episodios y el reparto incluye a talentos como Ilse Salas, Erick Elías, Mariana Treviño, David Chocarro, Héctor Suárez Gomís, Sylvia Sáenz, Carlos Torres y Macarena García Romero.

Humberto Zurita invita al público a no perderse está producción por varias razones, primero, porque la televisión está evolucionando y nos permite disfrutar de diferentes géneros, segundo; la comedia cuenta con un super reparto y, por último, es una oportunidad para conocer "la vida que hoy en día se está llevando y cómo la estamos resolviendo cada uno de nosotros como seres humanos".

