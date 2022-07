Luis Casis se postulará como candidato independiente por la Alcaldía de Panamá

El expresentador de televisión y filántropo Luis Casis se lanzó al ruedo político y aspira a convertirse en el alcalde de la ciudad capital.

Frente a la sede principal del Tribunal Electoral (TE) el excandidato vicepresidencial anunció su intención de postularse por la comuna capitalina, donde pretende que la voz del pueblo sea escuchada y atendida.

“Hoy estoy iniciando mi mayor reto personal, es seguir sirviendo a mi ciudad y a mi gente desde la Alcaldía de Panamá, para que mi voz que es tu voz sea escuchada y atendida”, anunció Luis Casis.

Casis se postulará por el cargo como candidato independiente y desde ya inicia su recorrido para convertirse en alcalde de la ciudad capital.

“Seguiré caminando mi ciudad y seguiré escuchando a mi gente”, afirmó.

La noticia fue bien recibida por parte de los seguidores de Luis Casis y algunos le han dado su respaldo.

“Y no vuelvas a cometer el grave error de unirte a ningún partido político solo vamos contigo”, “Mi futuro alcalde, vamos con todo”, “Siempre debiste ser independiente y no unirte a un partido político, el pueblo panameño te apoyará” y “Tienes mi voto porque más que política creo en hechos sostenibles y no en palabras mezcladas con propuestas ficticias”, son algunas de las reacciones.

Luis Casis tiene más de años como comunicador social, es creador del movimiento social la “alcancía gigante” y en 2018, creó la fundación que lleva su nombre, con la cual enfoca sus esfuerzos en “salvar vidas y mejorar la calidad de vida de niñas y niños con pocas opciones para acceder a un servicio médico de calidad e idóneo”.

“Convertirnos en una fundación de referencia nacional e internacional por ayudar a los menos favorecidos en término social, económico y principalmente de salud”, es la visión de la organización sin fines de lucro.

Durante la pandemia Casis ha estado muy activo y llevando ayuda a quienes más lo necesitan, ha colaborado con los hermanos Samy y Sandra Sandoval para llevar bolsas de comida a familias de escasos recursos.

