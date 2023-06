Ingrid De Ycaza, su mastopexia ha dado de qué hablar

Luego de la primera aparición en pantalla de Ingrid De Ycaza tras su mastopexia, un procedimiento para levantar las mamas, ha habido todo tipo de comentarios y la cantante se ha tomado el tiempo para aclarar todas las dudas.

Tampoco han faltado los comentarios malintencionados y especulaciones, afirmaciones que aseguran que se aumentó el tamaño de los senos o que no aprueban que se haya hecho una cirugía, sin embargo, también hay personas interesadas en hacerse este procedimiento y De Ycaza las ha motivado.

Para evitar confusiones y que la verdad impere, ante todo, De Ycaza se ha dado la tarea de hablar de su caso y aclarar varias dudas, empezó diciendo que el tamaño de sus senos no ha sido un problema, siempre han sido grandes.

“Yo no me agrande los senos, yo me los levante”, aseguró.

John Wilson, cirujano de la presentadora y cantante, explicó que su paciente tenía senos grandes y voluminosos un par de décadas atrás, antes de los niños, y en su caso se hizo un levantamiento, un cambio en la forma y hasta una pequeña reducción.

El resultado es un escote más bonito y una apariencia de mayor volumen, sin embargo, el galeno aseguró que es el mismo tamaño que tenía.

De Ycaza previamente aseguró que optó por esta opción luego de sus embarazos, dos bebés amamantados por siete meses y su hiperlaxitud.

Existen múltiples razones por la cual la fuerza de gravedad actúa sobre las mamas como la pérdida de peso, embarazo o la lactancia, produciendo descolgamiento, flacidez o caída.

Esto es muy común en las mamas medianas a grandes, por lo tanto, para recolocarlas en su sitio óptimo la mastopexia es una opción, una técnica muy apreciada por las mujeres.

Este procedimiento supone para las pacientes la recuperación de seguridad y autoestima al ver sus mamas rejuvenecidas, con más plenitud, más simetría y normoposicionadas en su tórax.

