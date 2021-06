Intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca: ¿Qué debo saber?

Ser intolerante o alérgico al gluten, son términos empleados por las personas para referirse a los síntomas gastrointestinales, o de alguna otra manifestación clínica distinta, a raíz del consumo de gluten.

El gluten es una proteína que se encuentra en los alimentos derivados del trigo, cebada y centeno, es la encargada de darle viscosidad y elasticidad a estos alimentos.

Sin embargo, cuando hay alteraciones estructurales características en el intestino delgado evidenciados durante el análisis de las biopsias o puede tener manifestaciones gastrointestinales sin tener alteraciones en las biopsias, intolerante al gluten no Celíaco, se denomina enfermedad celíaca.

"Es importante recalcar que para que una persona desarrolle la enfermedad debe tener la predisposición genética establecida, como es la presencia de los Antígenos HLA-DQ2 o DQ8. Existen pruebas para la determinación de anticuerpos especiales que nos pueden dar la sospecha de la enfermedad que deberá ser comprobada a través de biopsias del intestino delgado", indica, en una nota informativa, el Dr. José Dondis, especialista en medicina interna y gastroenterología del Hospital Paitilla.

Las manifestaciones gastrointestinales pueden ser: gases abdominales, distensión abdominal, episodios de dolor abdominal como cólicos, diarreas intermitentes asociadas, o estreñimiento intermitente, náuseas recurrentes, intolerancia a la lactosa y desnutrición por malabsorción intestinal.

También hay otras condiciones que pueden estar asociadas a la enfermedad celíaca como: anemia por deficiencia de hierro, convulsiones de causa no determinada, infertilidad femenina de causa no definida, historia de abortos recurrentes, aftas orales recurrentes, alteración de enzimas hepáticas sin causa aparente, deficiencias de Vitamina D, dermatitis herpetiforme, o dermatitis atópica, alteraciones en la dentición, osteoporosis temprana, polineuropatías sin causa aparente y déficit atencional.

La Diabetes Mellitus tipo 1, Tiroiditis Autoinmune, Artritis Reumatoide Juvenil, Gastritis Atrófica Autoinmune, Síndrome de Sjögren, Síndrome de Down, Síndrome de Turner y Deficiencia de Inmunoglobulina A, son algunas de las enfermedades que guardan una asociación con la enfermedad celíaca.

Una vez hecho el diagnóstico, lo primero que debemos hacer es definir si se trata de un paciente con la enfermedad celíaca, o es un paciente intolerante al gluten no celíaco. El tratamiento va a depender del grado de afección del paciente y del tipo de síntoma.

"Todo paciente que tenga demostrada la Enfermedad celíaca deberá tener una dieta libre de gluten. Deberá ser instruido por algún nutricionista especializado en el manejo de esta condición, ya que a veces es difícil determinar si algún alimento en particular contiene gluten o no. Es posible que vaya a requerir suplemento con vitaminas y minerales", indica Dondis.

El galeno explica que si se trata de un paciente intolerante al gluten no celíaco puede ser que tolere una dieta parcial libre de gluten, o que lo tenga que eliminar por completo.

"En un gran porcentaje de pacientes podría ser necesario dar algunos medicamentos que contengan enzimas digestivas para ayudar a la digestión de los alimentos, y en otras circunstancias suplementar con probióticos", indica Dondis.

De no seguir una dieta adecuada corre el riesgo de sufrir otras enfermedades como los linfomas gastrointestinales, osteoporosis, deficiencias vitamínicas y malnutrición.

Por último, el especialista no recomienda suspender alimentos con gluten salvo que la persona empiece a notar algún problema. "Hemos encontrado en la práctica que muchas personas padecen de gases abdominales, y como ha estado de 'moda' suspender el gluten, al llegar a la consulta y querer realizar una prueba de anticuerpos para celiaquía no es posible ya que al no estar consumiendo gluten el resultado puede ser negativo. Por otro lado, no necesariamente alguien con diarreas y gases tiene esta condición".

