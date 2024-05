Isabel Allende presenta su primer libro para niños

La escritora chilena Isabel Allende presentó este martes en Nueva York la edición en inglés de su primer libro para niños, una experiencia que describe como diferente ya que en esta ocasión ha tratado con pocos personajes con el fin de interesar a los niños en la lectura.



"Este es un libro sobre el acoso", afirmó la escritora, que habló sobre 'Perla, la super perrita' (Penguin Kids), que sale al mercado este jueves, en una charla en la famosa librería Barnes&Noble donde leyó algunos párrafos y contestó las preguntas de la moderadora y del público.



Allende entró a la sala del evento, donde le esperaba un ansioso público -entre ellos latinos- que tuvo que comprar el libro para garantizar su acceso, en medio de aplausos.



"Te amamos Isabel", se escuchó, lo que la escritora de 81 años, vestida con pantalón y blusa negra y una chaqueta de colores con fondo dorado, agradeció, y tras ello comenzó a leer estrofas de su nuevo libro.



Allende habló sobre su perra Perla, la protagonista de la historia y cómo llegó a su vida, tras ser adoptada en un refugio.



"Todos los animales que han habido en mi vida han sido rescatados. No necesitas comprar. Hay muchos animales que necesitan un hogar", dijo la autora.



Dijo además que hay una diferencia cuando se escribe para niños: "Me gustan las grandes historias y muchos personajes y las historias para niños tienen que ser claras, directas, simples, pero cargadas de emoción", para conectarles con algo que les interese "y los animales siempre lo logran" comentó.



Con una lectura para niños, agregó, no se necesita entrar en detalles, es una historia lineal.



Allende, que en varias ocasiones provocó las risas del público, también habló de 'El viento conoce mi nombre', que lanzó en junio del 2023, y que ahora saldrá al mercado en tapa blanda, del cual también leyó algunos párrafos y comentó una vez más sobre el tema de los refugiados, -que inspiró su obra-, y que siempre han estado presentes a través de la historia.



"Hay 180 millones de refugiados en el mundo" y la mayoría son mujeres y niños, recordó.



"Quiero que a gente entienda que nadie deja lo que ama en la vida por un futuro incierto a menos que estén desesperados", afirmó y destacó que en Estados Unidos hay aún 1.400 niños inmigrantes que no han sido reunidos con sus padres.



Al igual que la protagonista de su historia, fueron separados al llegar al cruzar la frontera.



Allende también contestó una pregunta en español sobre cómo concilia la pena con la celebración. "Las dos cosas van unidas. He visto mucho dolor en mi vida y he sufrido también. Creo que la gente que más sufre es la que más tiene un sentido de celebrar la vida, de amar la vida, y eso es maravilloso", afirmó.