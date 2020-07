Ivette Cordovez padeció de COVID-19 y no lo sabía

La expresentadora de noticias de TVN, Ivette Cordovez se une a la lista de famosos del patio que han padecido de la COVID-19.

Versión impresa

En el caso de Ivette Cordovez ella ni siquiera se dio cuenta que en algún momento estuvo enferma.

A través de Twitter Cordovez aseguró que ya el Ministerio de Salud (Minsa) la puede incluir en las estadísticas de pacientes recuperados porque se realizó la prueba en una clínica privada de la localidad y tiene los anticuerpos.

La periodista enfatizó que no tiene idea ni cuándo ni dónde se contagió ya que no presentó síntomas y no sabía que se había contagiado de la enfermedad.

Cordovez piensa que quizás fue asintomática porque lleva un estilo de vida saludable. Se alimenta bien, hace ejercicio y se suplementa a diario.

Por otra parte, Cordovez hizo hincapié que solo estuvo en lugares con personas igualmente responsables de su salud y con mascarillas en todo momento.

“¿Cuántos como yo pueden haber... y que seguimos obligados a la cuarentena?”, dijo la periodista.

Contagios

La semana pasada los familiares del presentador del programa “De aquí pa’ lla”, Kendal Royo informaron que estaba hospitalizado en el Complejo Hospitalarios Dr. Arnulfo Madrid a causa de la COVID-19.

Otras personalidades del patio como Roberto “Manos de piedra” Durán y su esposa Felicidad de Durán también han padecido la enfermedad y se han recuperado satisfactoriamente.

Hasta el momento se han reportado 60,296 casos acumulados de coronavirus y más del 50% ya se ha recuperado, es decir 34,131.

Ya @MINSAPma puede incluirme en sus cifras de recuperados. ¿Cuándo me dio? Pudo ser en cualquiera de estos meses en que estuve trabajando a diario. No me enteré. ¿Cuántos como yo pueden haber...y que seguimos obligados a la cuarentena?— Ivette Cordovez (@ivettecordovez) July 24, 2020

