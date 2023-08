Ivy Queen dice que el exceso de temas urbanos es un peligro

La veterana reguetonera puertorriqueña Ivy Queen, quien lanzó su nuevo sencillo "Toma Remix", admitió a EFE que el exceso de canciones urbanas que se publican constantemente lo hace "peligroso" para la industria por su saturación.

Aunque la legendaria artista reconoció el impacto que ha tenido el género urbano latino a nivel mundial durante su movimiento de más de 30 años de lucha, dijo que la constancia de canciones provocan que los seguidores no tengan el tiempo para escuchar lo que los intérpretes publican y darle un "refresh" (actualización) al oído.

"Ahora está tan saturado que son cientos de canciones. Es súper peligroso", afirmó Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de esta reconocida reguetonera, que empezó su carrera a principios de la década de los noventa con el grupo de The Noise, comandado por DJ Negro.

Ivy Queen, también conocida como "La diva, la potra, la caballota" del reguetón, reflexionó en la competencia que tienen los artistas independientes contra los que están bajo alguna disquera.

Aunque reconoció que los independientes tienen "sus vías de sobresalir, pero compiten con un monstruo", en referencia a las compañías de discos que cuentan con un bastión de empresarios para destacar a su cliente o producto.

"La gente cree que es fácil, pero es súper peligro para los que de verdad están 'joseando' (luchando) y tienen talento", enfatizó "La mamá de los pollitos", otro de sus motes.

La veterana artista, destacó, no obstante, el éxito mundial del reguetón, tanto que ahora algunos intérpretes cuyo primer idioma es el inglés quieren cantar en español, como lo hizo el canadiense Drake con el puertorriqueño Bad Bunny en el tema "Mia".

"Es un movimiento durísimo desde los tiempos de verdad. Es un súper plus", sostuvo la reguetonera, quien fue una de las primeras intérpretes urbanas latinas en tener una colaboración con un artista cantando en inglés, cuando Wyclef Jean grabó con esta el tema "In The Zone" (1999).

Pero, ahora Ivy Queen promociona su nuevo sencillo "Toma Remix", en el que colaboran el también veterano reguetonero Lennox y varios artistas de la nueva generación del ritmo Brray, Marconi Impara y Eix.

En entrevista con EFE, Ivy Queen dijo que su plan de haber incluido a estos últimos tres intérpretes fue porque se cantó "súper fanática" de la nueva cepa, en especial de Brray, a quien describió como un reguetonero "que tiene la autenticidad del 'flow' (estilo) del reguetón pesado".

"Para mí esto no fue solo en base de negocios, sino de respeto" entre todos los artistas, indicó Ivy Queen, quien ahora se prepara para presentarse el 9 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, la principal sala de espectáculos de la isla, y a la cual regresa después de 15 años.

"En aquel tiempo fue trascendental" su presentación, aseguró Ivy Queen, pues ahora es mucho más común que los artistas urbanos latinos ofrezcan presentaciones.

