J Balvin nuevamente está pasando por episodios de depresión y ansiedad

El cantante colombiano, J Balvin confesó que nuevamente está padeciendo nuevos episodios de depresión y ansiedad.

Después de protagonizar junto al cantante panameño ‘Sech’ uno de los conciertos más innovadores de la época en colaboración con el popular videojuego Fortnite, desapareció de las redes sociales.

A través de Instagram Stories J Balvin compartió con sus más de 44 millones de seguidores las razones por la cual ha estado alejado de las redes sociales.

“Sí sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas. En este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, dijo J Balvin.

El cantante reveló que no le gusta estar fingiendo y no iba a manifestar felicidad o actuar como si las cosas estuviesen bien, pues es un ser humano también, vulnerable y frágil, y quizás hasta más que alguno de sus seguidores.

En este sentido, J Balvin agradeció a todas las personas que se han mantenido conectados con él a través de las redes y espera regresar pronto.

“Los amo mucho… Pronto que pase ya la tormenta, estaré ya más por aquí con ustedes… hablando y echando chiste”, dijo el cantante.

No es un secreto que el artista de música urbana sufre de cuadros de ansiedad y depresión, de hecho, él mismo se ha encargado de aceptar que por años ha luchado contra esas enfermedades, se lee en una nota de Infobae.

En junio, debido a la cuarentena de la COVID-19, el artista detalló que había encontrado una herramienta que los ayudó.

“La meditación es uno de los pasos claves para lograr el bienestar mental y espiritual, porque en muchos sentidos es el paso más natural”, contó Balvin.