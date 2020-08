J Balvin se recupera de la COVID-19: 'Han sido unos días muy difíciles'

La gala de los Premios Juventud 2020 también se suman a la lista de eventos que se realizan sin público, debido a la pandemia.

Uno de los ganadores fue J Balbin quien se llevó el premio a "Vídeo Con El Mensaje Más Poderoso" con su tema “Rojo”.

Como J Balvin no pudo asistir a la premiación, envió un mensaje desde Medellín, Colombia.

En el mensaje, además de agradecer por el premio, el cantante confirmó que tiene coronavirus, y que ya está saliendo de esto.

"Quisimos hacer un video que marcara y que a la gente y que les tocara las fibras con una temática real, como es la pérdida de un ser querido, por el solo hecho de estar texteando y las graves consecuencias que esto puede tener", dijo J Balvin al referirse al trabajo por el que ganó este premio.

El cantante colombiano, a quien se le veía desganado, reiteró desde su agradecimiento por este galardón.

A los segundos señaló que "en este momento estoy apenas saliendo de la COVID-19".

Añadió: "Han sido unos días muy difíciles, muy complicados... a veces uno piensa que no les va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro".

J Balvin pidió a las personas que se cuiden, "esto no es chiste y que a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso así que cuidense mucho".

Por otro lado, cabe resaltas que Panamá también se trajo uno de estos trofeos y gracias al trabajo de "Sech", quien se hizo acreedor del galardón a "Mejor concierto en casa".

