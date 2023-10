Ja Mete Gwaire, finalistas 'Mejor grupo de baile'

Ja Mete Gwaire, agrupación conformada por estudiantes del I.P.T. El Silencio, representan la zona oeste como finalista en la categoría "Mejor grupo de baile" en el festival intercolegial TalenPro.

La final del festival está cerca, el próximo 22 de octubre, y algunos de los miembros de Ja Mete Gwaire comentaron cómo el proyecto de Fundación Puertas Abiertas ha impactado sus vidas.

Yoriel, uno de los miembros de la agrupación, coincidió con varios de los participantes de que TalenPro supuso un cambio de pensamiento, no solo se trata de competir, hay un propósito más significativo.

"TalenPro me ha enseñado a ser agentes de cambio, ayudando a las demás personas, teniendo empatía y sobre todo la humildad a donde vayamos", reflexionó Yoriel.

Reiteró que más allá de la competencia, saber quién es el mejor en cada categoría, lo que realmente importa es compartir, ayudarse mutuamente y tratarse con igualdad y amor.

"(…) A través de su talento puedes transmitir no solo la felicidad a ustedes, sino también a muchas personas como no se lo imaginan. Sigan adelante con sus talentos, no se rindan y se atreva a formar parte de la familia de TalenPro", concluyó.

Propósito

El objetivo de este año es la inclusión, a través de la restauración y equipamiento de aulas de aprendizaje especial en escuelas primarias a nivel nacional, adelantó Abigail, miembro también del grupo de baile que tiene como tutora a la profesora Anayansi Colindres.



Los presentadores nacionales son Naty González, Marco Oses y Eddie Remix, e internacionales Ismael Cala y Paty Manterola.



La gran final de TalenPro será el domingo 22 de octubre, a las 7:00 p.m., y se transmitirá en cadena nacional desde el teatro Anayansi.



Entre los invitados internacionales está Adamaris López, Osvaldo Ríos y Dayanara Torres.

Aseguró que todo esto se lleva a cabo con los fondos que otorga la organización del evento, sus patrocinadores y aliados.

Final

La gala final del festival intercolegial se llevará a cabo a las 7:00 p.m., en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa y transmitido en cadena nacional.

Este año el homenaje como "Artista TalenPro" será a Nacho Cano y "Artista Generation" a Elena Rose. Además, el evento contará con la presencia de reconocidas caras como Adamaris López y Osvaldo Ríos, Dayanara Torres.

