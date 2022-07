Jacky Guzmán es crítica por tomar la iniciativa y pedirle a Dímelo Flow que fuera su novio

¡Otra vez! Algunos no superan que el productor musical Dímelo Flow y Jacky Guzmán ya no son pareja y constantemente están intentando emparejarlos, ya que los famosos han dado indicios de que aún hay algo.

Recientemente, Dímelo Flow se sinceró sobre sus sentimientos hacia Guzmán, mientras que ella aseguró que no existe la posibilidad de una reconciliación, algo que se le consultó en un live que realizó Liza Hernández.

Siguiendo las tendencias de las redes sociales, este jueves, el productor musical subió algunas fotografías con el hashtag #TBT, el cual se popularizó en 2012, muchas eran de sus inicios en la industria, pero hubo una que captó la atención.

En dicha fotografía aparece con “La Peque”, como también se le conoce a Guzmán, besándose junto a un enorme letrero que dice: “¿Quieres ser mi novio?”.

“Siempre es al revés, pero aquí fui yo el afortunado”, escribió el productor musical.

Si jacky pudo declarasele a su amor , yo tambien. pic.twitter.com/YqI1YgfRsf— Ale (@alexandragab25) July 1, 2022

La idea de que haya sido Guzmán la que dio el paso para formalizar el noviazgo a algunos le pareció desproporcionada, por lo tanto, ha sido férreamente criticada.

“Reprobó como máxima”, “Ella tenía que amarrar ese negocio”, “Sí se puede hacer… claro que sí, pero se ve raro que lo haga una mujer”, “Hasta dónde se rebaja una mujer, pena ajena”, son algunos de los comentarios.

Entre los comentarios de la fotografía también hay un segmento que no considera algo negativo que Guzmán haya tomado la iniciativa, ya que cuando se está enamorado lo inimaginable se puede convertir en realidad.

Estamos en el siglo XXI y entiendo que estas cosas son quizás normales, PERO..



Jacky es un MUJERÓN, ella no debió llegar a tanto, no sé que opinan las demás (lo harían ustedes?)— Yarubi (@yiriminaj_01) June 30, 2022

“Man, yo no puedo juzgar a Jacky porque yo enamorada soy igualita y hasta peor, y no me importa lo que la gente opine total cada quien hace como quiere en el amor”, “No le veo nada de malo, no siempre los hombres tienen que dar el primer paso, Jacky es un mujeron y decidida, muy bien por ellos” y “A mí me gusta el amor a la antigua, pero en el caso de estar muy enamorada, quizás podría tomar la iniciativa como Jackyta”, son algunas de las reacciones a favor.

Dímelo Flow tampoco quedó bien parado a raíz de esta publicación, la cual fue tildada como innecesaria por algunos en las redes: “No entendí el problema con que Jacky haya hecho eso, el verdadero problema es el awe*** ese que pa’ sacar gracia subió eso, súper innecesario”, “A él le gusta ver el mundo arder” y “¿Por qué no lo subió cuando eran novios? Quiere sacar gracia el medio metro ese”.

Man, yo no puedo juzgar a Jacky porque yo enamorada soy igualita y hasta peor, y no me importa lo que la gente opine total cada quien hace como quiere en el amor— (@_girlmariel) July 1, 2022

Poco de mujeres hablando de jacky disque no tenía que hacer eso , y esas mismas mujeres tu la vez manteniendo hombre o enamorándose de presos— AdolfoZuñiga (@elSiniestro15) July 1, 2022

