Jacky Guzmán y Dímelo Flow administran Instagram de London

¡Lo tenían bien guardado! London, hijo de Jacky Guzmán y Dímelo Flow, también tiene una cuenta en una de las redes más populares, Instagram, y el perfil es administrado por sus padres.

Al mejor estilo de los hijos de las grandes celebridades, la expareja ha optado por ir haciendo un álbum fotográfico de London en el perfil de Instagram que cuenta con más de 15 mil seguidores.

De acuerdo con información de la cuenta, la misma se abrió en octubre y hasta la fecha solo se han hecho tres publicaciones, dos son de London junto al productor musical y una es con “La Peque” el día del bautizo del pequeño.

En la descripción del perfil se detalla que se trata de un álbum de foto manejado por Guzmán y Dímelo Flow, quienes próximamente, el 28 de diciembre, estarán celebrando el primer año de London.

Por el momento, no hay mayores detalles de la celebración, tampoco se han hecho públicas las fotografías navideñas, las cuales probablemente no tarden en llegar, ya que es bien conocido que Guzmán no deja pasar por alto las festividades.

Guzmán confesó que no estaba sintiendo la vibra navideña debido a la ausencia de su madre, sin embargo, las preparaciones y sus hijos, Luccia y London, la meten un poco en el “trip”.

Afortunadamente, según contó, acordarse de su mamá preparando el jamón y el pavo provocó que la embargara el espíritu navideño porque, a pesar de que su progenitora no está, las festividades son una época para celebrar en familia y ser agradecido.

Anonimato

Cabe mencionar, que Guzmán adelantó hace algún tiempo que no tenía urgencia por mostrar el rostro de London, algo que Dímelo Flow ha respetado, ya que ninguno ha compartido cómo luce el pequeño.

En las publicaciones que han hecho en sus perfiles personales y en el del pequeño han sido cuidadosos con ese detalle.

Algunos especulan que con el primer año del pequeño existe la posibilidad de que oficialmente lo presenten en las redes sociales. ¿Será?