Jada Pinkett Smith: Las secretos de la esposa del actor Will Smith

Aún se habla del golpe de Will Smith a Chris Rock en la gala de los premios Óscar. La academia lo sancionó.

Versión impresa

Jada Pinkett Smith también hizo público su descontento por el violento accionar de su marido en la premiación.

“Este es un tiempo de sanación. Y estoy aquí para eso”, publicó la actriz de 50 años en un primer momento.

Sin embargo, su historial de desencuentros datan de varios años atrás. En el programa Red Table Talk, emitido por Facebook Watch, la pareja mostró algunos de los trapos sucios más oscuros de su relación.

Aquí algunos detalles de los secretos y confesiones que ha hecho Jada Pinkett Smith en los últimos años.

- Jada pidió disculpas a la primera esposa de Will Smith por haberse acostado con el actor antes de que ellos estuvieran divorciados.

- Jada creció en Baltimore al cuidado de su madre, Adrienne Banfield-Norris, quien fue adicta a la heroína durante más de dos décadas. Su madre quedó embarazada con 17 años de Robsol Pinkett Jr., fallecido a causa de una sobredosis en 2010.

- La actriz confesó hace unos años que era adicta al sexo y alcohol, según reseñó el portal de noticias argentino Infobae.

VEA TAMBIÉN: Marc Anthony tendrá como invitado a Jerry Rivera en el concierto que dará en Panamá

- Sorpresa causó la actriz cuando contó en su programa Red Table Talk que empezó su relación con Will Smith mientras el actor aún estaba casado con su primera esposa. Ambos se conocieron en 1994 cuando ella audicionó sin éxito para un papel en El príncipe del rap. No se llevó el trabajo, pero sí se robó el corazón de Will en la vida real.

- Al cumplir 22 años de casada, Jada declaró: “Podemos hacer ambos lo que queramos, porque confiamos el uno en el otro. Eso no significa que estemos en una relación abierta, eso significa que estamos en una relación madura”.

- Más que marido y mujer, Will y Jada aseguran que se consideran “compañeros de por vida” y que no existe nada ni nadie que pueda separarlos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!