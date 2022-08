Japanese asegura que caminó por el Valle de la Muerte cuando estuvo en coma

¡Arriba de Dios no vive nadie! Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido en la escena musical como Japanese, habló por primera vez sobre el derrame que sufrió a mediados de mayo.

Desde que salió del hospital Santo Tomás, el pasado 13 de junio, el intérprete de “Señor oficial” inició con su recuperación y muy pocas veces se ha visto al artista, pues su familia ha manejado con mucha hermeticidad el tema.

Las primeras imágenes que se filtraron de Zambrano Haynes causaron preocupación, por lo que su esposa tuvo que salir a aclarar algunos puntos sobre la salud del cantante y el mes pasado volvió al ruedo musical con “Paz en la tormenta”.

En la letra de esta canción, Japanese le agradece a Dios por una oportunidad más de vida, sin embargo, no es hasta ahora que el cantante narra la experiencia divina que vivió cuando sufrió el derrame.

“Cuando yo tuve un derrame yo quedé en coma y yo pasé por el Valle de la Muerte, vi mucha gente, de lejos vi una sombra y le dije yo ‘¿cómo voy a mantener a mi familia?’ y oí una voz que decía: ‘Las oraciones llegaron’”, inició diciendo el intérprete.

La voz que escuchó Japanese le comentó que tenía que tener fe, confianza a la cual le atribuye su recuperación, ya que cuando salió del hospital empezó a ver, hablar y oír.

Cuenta que no hablaba, solo murmuraba. “Yo tuve un mes en coma y Dios me salvó, y estoy igual, lo único que falta es pararme de aquí, donde me pare de aquí voy a predicar su palabra”, aseguró.

“Dios no usa pijama, arriba de Dios no vive nadie”, concluyó el cantante, quien luce mejor, pese a que aún se mantiene en cama, sin embargo, tiene la certeza que pronto se podrá poner pie.

El videoclip de Japanese, donde habla sobre el derrame, fue publicado por el cantante cristiano Principal, quien tuvo una conversación con el cantante.

“Jesús es bueno, seguimos orando por Japa”, se lee en la descripción de la publicación, la cual acumula más de 24 mil reproducciones y más de 3 mil likes.

