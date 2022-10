Japanese cuenta que J Balvin está preocupado por su recuperación: 'Me llama todos los días'

El cantante colombiano J Balvin también está al tanto del proceso de recuperación de Japanese, quien sufrió un derrame cerebral en mayo y desde entonces ha estado haciendo terapia.

Japanese confesó que J Balvin lo llama todos los días para saber cómo está de salud e incluso lo apoyado con sus terapias, a cubierto hasta 15 días en un hospital de la localidad.

La recuperación de Japa, como le dicen de cariño, sigue adelante, las terapias le han funcionado, sin embargo, reveló que no cuenta con los recursos para sufragarlas.

“(…) Voy a hablarte la realidad, las terapias son buenas, no voy a decir que no, pero no hay dinero para pagarlas y es difícil… las terapias son buenas…”, expresó el intérprete de “Señor oficial”.

Además, de J Balvin, el músico ha recibido el apoyo del gobierno a través del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), amigos y colegas.

Por el momento, por su estado de salud, Japanese no está haciendo shows, no obstante, sigue haciendo música y pide a los DJ que pongan sus nuevas producciones en los eventos.

Las declaraciones de Japanese sobre su recuperación tuvieron lugar en el programa matutino “Jelou!”, donde protagonizó un conmovedor momento ante las cámaras, se puso de pie y dio algunos pasos.

En el programa también se le hizo entrega de un retrato, hecho por el músico y pintor Orlando, regalo que dejó al artista encantado.

“Criminal, está bonito ahí bonito Japanese, se ve bien ahí Japanese…”, dijo.

A saber

Para continuar con sus terapias, Japanese está pidiendo apoyo económico a través del Yappy 6470-4570.

