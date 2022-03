Jared Leto: 'Morbius' estimuló su curiosidad

En la búsqueda de una panacea para una extraña e incurable enfermedad de la sangre el Dr. Michael Morbius, un científico neoyorquino, transgredirá las fronteras éticas y pagará un alto precio por ello.

El científico, interpretado por Jared Leto en la cinta "Morbius", utilizará murciélagos para realizar un experimento radical para encontrar una cura para sí y para otros humanos con el mismo infortunio.

Morbius tiene las mejores intenciones, pero el experimento salvará su vida, le dará poderes y a cambió otros tendrán que morir para que el continúe respirando, ya que necesitará plasma para sobrevivir.

Leto, de 50 años, explica que su personaje es un tipo que hace lo que le place y que "ha gozado de cierta exitosa validez apostando por su persona y rompiendo reglas. Y no le da miedo hacer esto en aras de una misión que le trasciende", según una entrevista a través de e-mail.

Interpretar a Morbius estimuló la curiosidad de Leto, ya que considera muy extraño dar vida a un personaje que nunca antes ha aparecido en la pantalla y para él ha sido un viaje fascinante.

La historia es sobre el origen de un superhéroe, el cual según el actor no encaja en muchos sentidos en lo que se espera de un héroe, no obstante, no cree que haya problema si a su personaje lo llamamos un "súper-algo".

Para interpretar a Morbius, Leto realizó una exhaustiva investigación y su mejor esfuerzo para encarnar a su personaje en sus muy particulares circunstancias.

Aunque la enfermedad que padece Morbius es ficticia, Leto quiso comprender que significaba padecer una condición de este tipo, para comprenderlo paso tiempo con sobrevivientes de padecimientos sanguíneos extraños y con personas con enfermedades raras y únicas. En la cinta el personaje de Leto sufre una transformación física, deja de ser un hombre agónico para convertirse en un súper humano, algo que al actor le encanta.

"Todo esto supuso un desafío físico de muchas maneras", prosigue Leto, "y, ciertamente, los retos mentales no brillaron por su ausencia. Me parece que este hecho hizo del papel un asunto perfecto para mí, porque ese tipo de cosas me fascinan- me encantan las transformaciones físicas. Es muy raro que puedas obtener esa clase de experiencia en cintas como esta".

Pero esto no es lo único que emociona al actor, confiesa que le fascina poder explorar los rincones más oscuros del universo y adora "la crudeza, la rebeldía y la naturaleza un tanto tenebrosa de Morbius, la película".

Personaje

El viaje de Morbius comenzó en los cómics de Marvel, en los que debutó como antagonista en "The Amazing Spider-Man #101", en octubre de 1971, creado por el escritor Roy Thomas y diseñado por Gil Kane.

