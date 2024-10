Jean Modelo: Le piden que ‘vaya pagando el auxilio económico’

El escrutinio público está nuevamente sobre los beneficiarios de los auxilios económicos, principalmente, sobre aquellos que son figuras públicas o allegados a políticos.

El escándalo se reavivó, ya que recientemente se hizo público que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) está en “quiebra” y que ya no se van a otorgar auxilios económicos.

Además, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de los beneficios de la institución, sin embargo, algunos de los contaron el apoyo económico están recibiendo el castigo de las redes sociales como es el caso de Jean Modelo.

El competidor del programa televisivo “Calle 7”, de Telemetro, recién subió una colaboración con una tienda de relojes y en los comentarios le reclaman por su auxilio económico.

En el listado de los beneficiarios, publicado por la actual administración, Modelo aparece que se le otorgó un apoyo económico de $24,069.00 para estudiar una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Católica de Santa María en Perú.

El documento también señala que el beneficio se otorgaría de agosto de 2020 a agosto de 2024, además, hasta el momento en el que se publicó el documento ya se habían desembolsado $16,606.00.

Modelo ha guardado silencio, se desconoce si concluyó sus estudios y los reclamos no han cesado.

En la reciente publicación que hizo le piden que vaya y regrese el auxilio económico.

“Chuzo, el auxilio económico es bueno, imagínate que reloj escojo, ayala vida, no puede ser”, “Hermano, vaya pagando el auxilio económico”, “¿Todavía quedó auxilio?” y “Auxilio económico para este ser humano que no aporta nada al país y a cambio 200 mil estudiantes no recibirán su beca, sé que me borrarán el comentario, pero tú no has hecho NADA POR EL PAÍS”, son algunos de los mensajes.

También hay comentarios de quienes han salido en defensa de Modelo. ¿Qué opinas?