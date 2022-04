Jean Paul Gaultier, el legado del 'enfant terrible' de la moda

Vestir a Madonna, Kim Kardashian, Lady Gaga o Rosalía; desnudar a "El Quinto Elemento"; descubrir a los hombres lo revolucionario de las faldas y corsés; perfumar la belleza de lo femenino y lo masculino; llenar museos, romper con lo establecido… Así es Jean Paul Gaultier, también conocido como "L'Enfant Terrible" de la moda francesa.

Un niño terrible que ya es toda una leyenda: cumple 70 años con una firma de cuatro décadas de trayectoria a las espaldas. Y estos son su legado, su historia y su semblanza, donde marca y diseñador son una única genialidad.

El nacimiento de Gaultier

Jean Paul Gaultier nació en París el 24 de abril de 1952 en el seno de una familia humilde, por lo que creció en los suburbios de la capital francesa, sin que nada apuntase en un principio de la vida como diseñador de renombre que el destino le deparaba.

Sin embargo, su abuela, la viuda Marie Garrabe, que tenía un negocio de asesoramiento de bienestar a mujeres, fue la que plantó la semilla por la que Jean Paul se interesó en el mundo de la moda. Una motivación a la que también ayudaron la modelo rusa Krasivaya, musa del futuro diseñador, y la película "Falbalas" (1945).

En la escuela, sufrió bullying, al ser un niño que rompía con los roles de género y gustos propios de los chicos de su edad y que desde muy temprano se supo homosexual. Sin embargo, cuando le pillaron dibujando a mujeres en lencería, se ganó la aceptación de sus compañeros.

Un hombre, una marca, una historia

A partir de ahí, el resto es historia: En 1976 lanzó su primera colección. En 1982 hizo oficial su marca. En 1983 debutó en el diseño masculino con "L'Homme Objet". En 1985 inauguró su primera boutique en el número 6 de la parisina Rue Vivienne. Y en 1987 recibió su primer premio, otorgado por la French Federation of Couture.

"Dibujar fue mi pasaporte: cuando lo hacía, la gente sonreía", dijo en "The New Yorker" sobre su temprana vocación.



"Me encanta mezclar prendas, personas, clases sociales, géneros? y divertirme con ello", dice Jean Paul Gaultier sobre su transgresor estilo.



"Este es mi último desfile, pero Gaultier París y la Alta Costura continuarán", dijo en 2020 cuando anunció su retirada.

En 1989, además de diseñar para la película "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover", ocurrió una de las colaboraciones que marcarían su carrera: diseñó el icónico corsé de dos conos que Madonna vistió en la gira "Blonde Ambition".

Así, durante los 90, vistió a la Reina del Pop y, además, trabajó para varias producciones de Pedro Almodóvar, como "Kika" en 1993. También para otras películas, como "La Cité des Enfants Perdus" (1995) o "Le Cinquième Élément" (1997).

A pesar de su imparable éxito, y de hechos históricos como el lanzamiento de su primer perfume en 1993, esta década la había comenzado de manera trágica: en 1990 sufrió la pérdida de su novio, Francis Menuge, que murió por causa del SIDA. Pero la resiliencia siempre ha estado en el ADN del diseñador.

A partir de 1997, y tras dos décadas de fama en la moda "prêt-à-porter" (moda producida en serie para las tiendas), Jean Paul Gaultier comenzó a diseñar también Alta Costura. Un año después, en 1998 inauguró su página web (https://www.jeanpaulgaultier.com/). Y al siguiente año, en 1999, la casa de modas Hermès se hizo con un 35% de la firma.

Legado vivo e imborrable

En 2011, Hermès vendió su parte de la firma a Puig, compañía que se convirtió en accionista mayoritaria de la marca. Y en 2014, Jean Paul Gaultier toma la decisión de ser una marca centrada en la Alta Costura.

Así, presentaron su última colección "prêt-à-porter" para la primavera-verano de 2015. Y ya en 2020, Jean Paul Gaultier anunció que su desfile en la Alta Costura de París sería el último.

Porque con sus diseños, crea todo un cóctel de colores y patrones, de lo sensual y provocador a lo elegante y señorial: "Mi excentricidad se ha convertido en mi norte", es la confesión del diseñador.

Su influencia es tal, que desde 2021, cada año un diseñador es invitado a Maison Gaultier para elaborar una nueva colección en la que rediseñar a su manera el estilo de la firma. Primero fueron Chitose Abe y Glenn Martens y ahora le llega el turno a Olivier Rousteing.

