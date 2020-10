Jennifer Aniston: 'No es divertido votar por Kanye. No sé de qué otra manera decirlo'

Se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el escrutinio público tiene los ojos puestos en los candidatos.

La actriz Jennifer Aniston habló sobre uno de los candidatos, específicamente se refirió al rapero Kanye West, dijo que votar por él en las elecciones presidenciales es “totalmente irresponsable”.

Aniston reveló que dejó su boleta con su voto temprano y agregó que no hay nada bueno en votar por Kanye.

Según la actriz en la boleta está el futuro del país y el mundo, pues las elecciones se tratan de votar por la igualdad de derechos humanos, amor y docencia, algo que quizás el marido de Kim Kardashian no representa, se lee en La Botana.

“No es divertido votar por Kanye. No sé de qué otra manera decirlo. Por favor, se responsable”, se lee en una publicación en Instagram, en donde la actriz está depositando su voto temprano.

¿Por quién voto?

Jennifer Aniston también reveló en su publicación por quién voto y cuáles fueron sus razones.

"Voté. He votado a Joe Bidden y a Kamala Harris. Voté por ellos porque ahora mismo este país está más dividido que nunca. En este momento, algunos hombres en el poder están decidiendo lo que las mujeres pueden y no pueden hacer con sus propios cuerpos. Nuestro actual presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Ha ignorado pública y repetidamente la ciencia... han muerto demasiadas personas. Os pido que consideréis realmente quién se verá más afectado por esta elección si nos mantenemos en el camino en el que estamos ahora", comienza su texto.

"Sus hijas, la comunidad LGBTQ +, nuestros hermanos y hermanas negros, los ancianos con problemas de salud, y sus futuros hijos y nietos (quienes tendrán la tarea de salvar un planeta que nuestro liderazgo se niega a creer que está sufriendo). Todo esto no se trata de un candidato o de un solo tema, se trata del futuro de este país y del mundo. Voten por la igualdad de derechos humanos, el amor y la decencia", ha apuntado.

Las elecciones del 3 de noviembre, es un momento crucial para las políticas internacionales debido a la pandemia por coronavirus y que en Estados Unidos tienen a las celebrities muy implicadas.

Varios artistas han revelado hacía que candidatos se inclinan.