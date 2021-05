Jennifer López: Amores de la 'Diva del Bronx'

Jennifer López ha estado en el ojo público en los últimos días, tras la ruptura de su compromiso matrimonial con el exbeisbolista Alex Rodríguez.

La razón por la que la pareja se separó no se conoce a ciencia cierta, no obstante, al parecer ya no hay vuelta atrás. La pareja se había comprometido en marzo de 2019.

Jennifer López y Alex Rodríguez dijeron: "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo".

Sin embargo, Jennifer López tiene un historial muy llamativo en cuando a parejas sentimentales se trata. La lista de amores es larga, pero aquí le traemos los nombres de las relaciones que más furor causaron en la Red.

David Cruz

Jennifer empezó a salir con Cruz a los 15 años, una relación que duró una década. De un momento a otro se separaron y todavía se desconocen las causas que motivaron a la pareja a tomar esta decisión. Cruz falleció en marzo de 2020, a los 51 años, a causa de un ataque cardiaco.

Wesley Snipes

JLo y Snipes tuvieron un noviazgo corto. Se conocieron en el set de la película "Money Train".

Ojani Noa

Tras un año de convivencia, decidieron poner fin a su amor. Pero, después de su separación tuvieron grandes conflictos judiciales. Ellos se conocieron en un bar en Miami, en 1996.

P. Diddy

JLo estuvo con el conocido rapero y productor desde 1999. De hecho, fue uno de los productores de "On the 6", primer álbum de la artista, algo que sirvió para atraer público y cimentar su éxito, pero que hizo que los dos tortolitos se empezaran a distanciar. En una entrevista en 2019, JLo describió esta relación como "loca y tumultuosa que terminó en una explosión", se lee en medios internacionales.

Criss Judd

Él fue su segundo marido. Es director musical de videos. En 2011 ambos se dieron el "sí", pero su amor no duró más que unos meses, algo que llamó la atención entre los seguidores de la cantante, que no entendían lo que había pasado con la pareja que parecía feliz. En 2014, Judd habló sobre su exesposa: "Nuestra relación desafortunadamente no resultó, así de simple. Jennifer es fantástica, eso es más que evidente".

Ben Affleck

En 2002, él fue una de las parejas más sonadas de la cantante porque por aquel entonces Affleck ya era uno de los actores más cotizados en la industria del cine. La fama y notoriedad pública se incrementó a niveles desorbitados desde que se hizo pública su relación. Después de comprometerse, la pareja pospuso la boda y finalmente nunca llegaron al altar.

Marc Anthony

Fue su tercer esposo (2004) y es el padre de sus mellizos Emme y Maximilian. Con él compartió siete años de su vida, y aunque en un primer momento hubo rumores de que habían acabado en malos términos, muchas han sido las veces en las que se les ha podido ver juntos en los escenarios sin ningún tipo de reproche.

Casper Smart

Este galán era uno de los bailarines de la cantante y estuvo mucho tiempo en boca de los medios de comunicación hasta que él mismo confirmó los rumores. Su relación no duró más de unos meses.

Aventuras

A Jennifer López le siguieron varios rumores de aventuras con dos apuestos chicos: Maksim Chmerkovskiy y Drake.

Chmerkovskiy fue un compañero de baile y parece ser que entre las coreografías nació un breve amorío.

En tanto, Drake, ambos fueron fotografiados de manera comprometedora y ninguno de los dos quiso nunca confirmar o negar la situación.

