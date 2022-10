Jennifer López lanzó 'Con Pollo',  un primer libro infantil ilustrado

La esposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez lanzó esta semana su “primer” libro infantil “Con Pollo”.

La cantante presentó este libro con la intención de enseñar a los niños de dos a cinco años algunas palabras en español a través de una gallina creada por la ilustradora Andrea Campos.

“Estoy muy orgullosa de esta pequeña aventura de juego bilingüe e impaciente por conocer a Pollo”, indicó la actriz en un mensaje Instagram.

“Todo va mejor siempre #ConPollo, especialmente cuando se trata de empezar temprano para que los niños aprendan español de una forma divertida”, agregó.

El libro lo escribió junto con el actor y presentador del canal NBC Jimmy Fallon, quien ha publicado varios textos para la infancia temprana incluidos “Nana Loves You More”, “This is Baby”, y “5 More Sleeps ‘Til Christmas”.

El personaje central es una gallina blanca con cresta roja a quien, según explica el texto en inglés, “le gusta jugar y jugar y jugar todo el día”.

El libro consiste en 48 páginas ilustradas y preguntas formuladas, primero, totalmente en inglés (“Do yo want to go to the beach?”), y después la misma pregunta con algunas palabras en español (“Go to la playa con Pollo?”).

La puntuación es, en ambos casos, de inglés, con signo de interrogación solo al fin de la frase.

El libro, que incluye un índice de términos con instrucción fonética y códigos de colores, fue publicado esta semana por "Feiwel and Friends" y está disponible también en versión electrónica.

Este año la artista ha dado mucho de qué hablar, tras su boda con Ben Affleck.

