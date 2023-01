Jeremy Renner: ¿Cómo va la recuperación del actor?

El actor Jeremy Renner, Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, hizo una nueva publicación donde muestra cómo va su recuperación luego del accidente que tuvo con un vehículo quitanieves en Año Nuevo.

Pese a que Renner sufrió lesiones graves y fue sometido a dos cirugías se ha tomado el accidente con buen humor, en su primera aparición en las redes sociales dijo que estaba “demasiado desordenado” para escribir, una alusión a que no estaba en su mejor momento.

Este jueves, 5 de enero, usó Twitter para compartir un video, de 22 segundos, el cual describió como un día de spa.

“Un día ‘no muy bueno’ en la Unidad de Cuidados Intensivos se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi madre. Muchísimas gracias”, se lee en el tuit.

Renner confesó, en el videoclip, que se iba a dar su primera ducha en una semana o “algo así”, mientras su hermana le daba un masaje en la cabeza, la cual estaba manchada con sangre por el accidente.

Actualmente, las autoridades siguen con la investigación del accidente, Renner fue arrollado por la quitanieves, la cual empezó a rodar sola poco después de que la usara para recuperar el vehículo que quedó varado por la acumulación de nieve.

El histrión sufrió un “traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, informó su mánager.

CNN tuvo acceso al registro de llamadas del 911, donde la persona que reportó el accidente señaló que Renner fue “completamente aplastado” por un quitanieves.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY