Jerry Rivera y Rey Ruiz están listos para complacer a las madres con sus éxitos

Tras casi dos años de un parón de los conciertos, los artistas Jerry Rivera y Rey Ruiz se sienten afortunados de estar en Panamá y poder compartir con las madres en su día.

Versión impresa

En una reciente conferencia, los salseros reconocieron que extrañaban tener contacto con el público y reiteraron lo entusiasmados que están por regresar a tierra canalera.

“Estoy sumamente encantado de estar aquí nuevamente en Panamá, ya después de dos años los extrañábamos un montonzaso, de estar acá compartiendo”, dijo Ruiz, en la conferencia que se celebró la noche del 6 de diciembre.

Tras comentar sobre los estragos que ha causado la pandemia de la covid-19 en la escena artística comentó: “casi dos años, el estar juntos nuevamente, somos afortunados”.

Jerry Rivera, por su parte, admitió que ha vivido de cerca lo trágico y difícil de la crisis sanitaria, sin embargo, se mantiene positivo a pesar de la adversidad.

Todo está listo para que esta noche los salseros complazcan a las madres con su extenso repertorio de éxitos, en Centro Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, junto a la puertorriqueña La India; y por Panamá, el cantante Víctor Jaramillo.

Los seguidores están entusiasmados y a la expectativa de lo que verán en el show. “No se lo pierdan, estará brutal”, “OMG tremenda dupleta”, “Mis artistas favoritos” y “Excelentes artistas, los amo”, son algunos de los comentarios.

Los usuarios en las redes sociales han notado que los años no pasan por los salseros y han comentado que se mantienen jóvenes aún.

VEA TAMBIÉN: 'Plaza Catedral' se llevó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Panamá

“Bellos, el tiempo no pasa”, “Esos manes no envejecen”, “Que lindos, los dos son unos amores, Dios los bendiga”, “Mi cara de niño”, “Jerry está tan bello como siempre y “Siempre he pensado que estos dos son hermanos”, se lee en Instagram.

Música

Recientemente, Jerry Rivera lanzó “Tú no bailas más que yo” junto a su compatriota Don Omar y el tema se ha posicionado como número uno en Estados Unidos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!