Jim Carrey reaccionó a la agresión de Will Smith contra Chris Rock

Jim Carrey reaccionó a la agresión que cometió Will Smith contra Chris Rock durante los Premios Oscar 2022, luego de que hiciera un mal chiste en contra de Jada Pinkett Smith por su alopecia.

Sin embargo, mientras muchos esperaban lo mismo que han dicho otros, el famoso se lanzó en su contra por su violencia y por los aplausos que recibió al recibir el Oscar a ‘Mejor Actor’.

En entrevista para el programa "CBS This Morning", Jim Carrey dio a conocer su opinión sobre el caso de Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022.

Carrey aseguró que estaba “asqueado por la ovación de pie” que recibió Will Smith al recibir el premio, acto que según él prueba que en Hollywood ya no hay personas 'cool'.

“Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club de moda", indicó.

Comentó que desde su punto de vista las autoridades hubieran detenido a Will Smith por la agresión contra Chris Rock, pues el comediante pudo haber presentado cargos en su contra ya que el momento humillante quedará para siempre en las redes sociales y en los medios.

“Él –Chris Rock– no quería problemas. Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, comentó Jim Carrey.

En su opinión Will Smith no debió subirse al escenario para mostrar su descontento, pues hubiera gritado o colocado algo en redes sociales:

"Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras", aclaró.

Aunque parezca que busca pelea, asegura que no está en contra de Will, pues ha realizado cosas positivas, pero que ensombreció su momento en los Premios Oscar por la violencia.

“Le deseo lo mejor, realmente lo deseo. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”, concluyó.

